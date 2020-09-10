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توك شو

طلب بـ 125 جنيه.. اعرف خطوات تقديم التصالح فى مخالفات البناء

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:32 م
مخالفات بناء
مخالفات بناء
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شيرين عادل

قال الدكتور حمدى عرفة ، خبير الإدارة المحلية ،   إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء طمأن المواطنين بشأن مخالفات البناء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأربعاء . 

وأوضح  "عرفة " خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ،  أن طلب تقديم ورق قانون التصالح قيمته من 125 : 500 جنيه من قيمة العقار على أن يعطى مهلة 60 يومأ لدفع 25% من قيمة التصالح على المخالفات . 

  أن  أغلب تساؤلات المواطنين فى الوقت الحالى ترتكز حول من المسئولية عن مخالفة العقار ما بين صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية . 

ولفت  إلى أن  جميع المواد القانونية الخاصة بالبناء  ،  سواء قانون 119 ل لسنة 2008 وقانون المصالحات لعام 2019 وأيضأ القانون رقم 1 لسنة 2020 لم يوضحوا نهائيأ مسئولية دفع العقار المخالف وهل هو صاحب العقار أو صاحب الوحدة الشاغرة .

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