طلب بـ 125 جنيه.. اعرف خطوات تقديم التصالح فى مخالفات البناء





قال الدكتور حمدى عرفة ، خبير الإدارة المحلية ، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء طمأن المواطنين بشأن مخالفات البناء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأربعاء .





وأوضح "عرفة " خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، أن طلب تقديم ورق قانون التصالح قيمته من 125 : 500 جنيه من قيمة العقار على أن يعطى مهلة 60 يومأ لدفع 25% من قيمة التصالح على المخالفات .





أن أغلب تساؤلات المواطنين فى الوقت الحالى ترتكز حول من المسئولية عن مخالفة العقار ما بين صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية .





ولفت إلى أن جميع المواد القانونية الخاصة بالبناء ، سواء قانون 119 ل لسنة 2008 وقانون المصالحات لعام 2019 وأيضأ القانون رقم 1 لسنة 2020 لم يوضحوا نهائيأ مسئولية دفع العقار المخالف وهل هو صاحب العقار أو صاحب الوحدة الشاغرة .



