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تعليم

بالصور: تعليم الغربية.. انطلاق فعاليات "لا للتنمر".. بالمدرسة المصرية اليابانية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:24 م
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
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احمد علي
انطلقت فعاليات مبادرة "لا للتنمر" بالمدرسة المصرية اليابانية، اليوم  التي أطلقتها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة، وذلك بحضور د. هالة عبد السلام، مدير الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة. 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

كما ضم المعرض جميع الأعمال الفنية الخاصة بالطلاب لتوجيهات الاقتصاد المنزلي، والتربية الفنية،  والمجال الصناعي، و التربية الرياضية، والصحافة، والموسيقى.

وعلى صعيد آخر ، وضمن فعاليات المبادرة، افتتح كلا من وكيل الوزارة، ومدير الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، مركز الموهوبين الدائم التابع لإدارة السنطة، والذي يعد أول مركز دائم بمحافظة الغربية للموهوبين، والذي يضم جميع الأعمال الفنية للطلاب الموهوبين بالإدارة في جميع المجالات سواء الرياضية أو الفنية ، أو الموسيقى، أو الصحافة، أو المجال الصناعي.

كما رافق وكيل الوزارة خلال المعرض والافتتاح د. السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وهالة الباجوري، مدير عام التعليم العام، وإيمان عبد المعز، مدير عام إدارة السنطة، وهالة الحداد، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ود. هيثم سكر، وكيل إدارة شرق طنطا التعليمية.
بالصور: تعليم الغربية.. انطلاق فعاليات "لا للتنمر".. بالمدرسة المصرية اليابانية
بالصور: تعليم الغربية.. انطلاق فعاليات "لا للتنمر".. بالمدرسة المصرية اليابانية
بالصور: تعليم الغربية.. انطلاق فعاليات "لا للتنمر".. بالمدرسة المصرية اليابانية
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