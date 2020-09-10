نورهان البطريق تكتب : تحدث إلى نفسك حديثا إيجابيا

إن تصورك الشخصي عن ذاتك هو المعيار الذي يحدد النهج الذي تسير عليه حياتك، فقد نرى بعض الأشخاص تتسم حياتهم بالعادية أو يمكننا القول بأنها أقل من العادية، ولكنهم على الرغم من ذلك يقدرون ذواتهم ويعززونها . وقد نرى البعض الآخر يملكون من الحياة ما تيسر لهم سبل الحياة الكريمة ، ولكنهم في الوقت ذاته يشعرون بالدونية وعدم الثقة بالنفس، ويكثرون من مسألة مقارنة أنفسهم بغيرهم، فيظل يكتنفهم الشعور بالسخط والغضب الذي يظل يلازمهم طوال حياتهم.









أفكارك هي الفارق الوحيد الذي يصنع منك هذا الشخص أو ذاك، ما يخزنه عقلك من آراء عن نفسك، وما يدور في فكرك من معتقدات حول ذاتك، ماتخبر به روحك كل ليلة من مهام أنجزتها خلال يومك .





هل تحدثها بأنك نجحت في كذا و كذا أم أنك تصب علي مسامعك كافة النقاط التي أخفقت القيام بها فحسب . هل تردد جملة "لقد فعلتها "أم "لم أستطع ". فوحدك القادر على أن تمنح ذاتك شحنة من الطاقة الإيجابية التي من شأنها أن تجعلك تستيقظ أكثر إرادة وعزيمة، أو أن تمدها بكافة الكلمات المحبطة التي من شأنها أيضًا أن تزيدك انكسارا وهزيمة.









أن تمتلك زمام مشاعرك واحدة من أهم عوامل نجاحك ، أن تعتاد على ألا تهدرها في أحداث الماضي، وألا تختزل مشاعر كلمة " يا ليت "في كل ماتقوم به من مهام أثناء الوقت الحاضر حتى لا تضيعه هو الآخر فينضم بدوره إلى نكبات الماضي ، فالشخص الناجح هو الذي لا يشغله تحقيق النجاحات في الوقت الحاضر فحسب، إنما أن يكون أيضًا صاحب رؤية لتحقيق أهداف أكبر بالمستقبل.









أن يكون لديك خطة موضوعة و منظمة إحدى علامات التميز، فما من شخص كان يتسم العشوائية، إلا و كان الفشل عنوان حياته، فالأسلوب الضبابي الذي يتبعه أغلب الأشخاص لا يقود إلى شيء في نهاية المطاف ، إنما هو وقت مهدر و جهد ضائع يستنزف ماتبقى من العمر، و للأسف لا نستفيق على تلك الحقيقة إلا بعد أن ينقضي فترة شبابنا ونصبح في أواخر أعمارنا.

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كن قابل للتغير والتطور، فلا مانع أن تلقي نظرة بشأن معتقداتك من وقت لآخر، جالس من يخالفونك في الرأي ، فالقناعات المختلفة تفتح لك آفاقًا جديدة ، ويجعلك تتطلع إلى الحياة من نوافذ متعددة ، فلا تتبنى نظرية الرأي الواحد ، ولا تتعنت في اتخاذ قرارك ، ولا تكن منغلقا على ذاتك، بل انصت لكل من حولك، لعل أحدهم يرشدك إلى وجهة لم تكن ستلتفت إليها في حال أنك إذ قررت ألا تسمع سوى صوت نفسك.









فلتؤمن بنفسك أولًا حتى يؤمن بك الآخرون ، وعافر كثيرًا ، وكرر محاولاتك ، عدّل من أسلوبك أو غيّر من مسارك كيفما تشاء ، المهم ألا تحيد عن هدفك ، وألا تستسلم مهما كلف الأمر من جهد و تعب ، وأخيرًا ردد في قرارة نفسك "لن أبرح حتى أبلغ.. ".