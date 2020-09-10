سلامة الغذاء: إصدار ضوابط وآليات لتصدير المنتجات الغذائية قريبا

كشف رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور عن أن الهيئة بصدد إصدار آليات وضوابط لتصدير المنتجات الغذائية في إطار مسؤولية الدولة عن سلامة الغذاء سواء المصدر أو المتداول محليا.





وقال منصور - خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الخميس تحت عنوان "اشتراطات التصدير للسعودية وفرص النمو" - إنه سيتم طرح تلك الآليات للحوار المجتمعي ومناقشتها مع الجهات المعنية، منوها بأن الآليات تتضمن الحاصلات الزراعية سواء الحيوانية أو النباتية، مشيرا إلى أن النظام القائم حاليا يقوم على مراقبة 5 محاصيل فقط مراقبة نوعية ليس لها علاقة بسلامة الغذاء لأنها رقابة تعاقدية بين المصدر والمستورد، بالإضافة إلى رقابة المجلس التصديري لبعض الحاصلات الزراعية، في حين أن هناك العديد من المحاصيل غير المشمولة بالرقابة.





ونوه بأنه خلال الفترة الماضية قامت الهيئة بإصدار حزمة من ضوابط جديدة لتنظيم حركة استيراد الغذاء تم نشرها في الجريدة الرسمية مع إعطاء مهلة 6 أشهر لتطبيقها والتوافق معها، لافتا إلى أن المصانع أيضا ملتزمة بها خاصة وأن القانون يشترط مسئولية مشغل المنشآت الصناعية عن الوارد والخارج منها.





ولفت منصور إلى أن هناك معاناة شديدة منذ سنوات طويلة من مشكلة طول فترة الإفراج الجمركي، موضحا أن الهيئة تسعى إلى قصرها من 33 يوما إلى 3 أيام، ويتم العمل عليها بشكل جدي.





وأضاف أن الهيئة قامت بمد تطبيق القرار رقم 8 الخاص بتحليل 25% فقط من المواد الخام الواردة بدءا من أول سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر المقبل، وذلك تسهيلا على المصانع.





وحول صادرات الصناعات الغذائية للمملكة العربية السعودية، أوضح منصور أن الصادرات مرت بالعديد من المراحل خاصة في 2018 حيث كانت مهددة بالغلق نتيجة لوضع العديد من الاشتراطات، مشيرا إلى أن الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية قامت بحل العديد من المشاكل التي تعوق نفاذ الصادرات.





وأضاف أن هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية تشترط أن تكون المصانع المصدرة ضمن القائمة "البيضاء" لدى هيئة سلامة الغذاء المصرية، مشيرا إلى أنه تم إجراء زيارات لوفود سعودية للمصانع المصرية للتأكد من التزامها بالاشتراطات المطلوبة إلا أن جائحة كورونا أوقفت تلك الزيارات، لافتا إلى أن حجم الصادرات المصرية لم يتراجع بل ارتفع .





وأضاف أن هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية قامت بإرسال اشتراطات جديدة حول المنتجات الواردة إليها إلى الدول المصدرة سيتم تطبيقها خلال العام المقبل ،لافتا إلى أنها تركز على المنتج الوارد ليس مبني على الخطوة التصنيع النهائية بل الإنتاجية ومدى سلامة المنتج من المزرعة.

وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء المصرية اشترطت تسجيل الموردين المتعاملين مع المزارعين سواء بالمنتج من أصل نباتي أو حيواني بها.



