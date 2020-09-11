الحرير الطبيعي راجع..مشروع فريد من نوعه لتربية القز بالوادي الجديد..شاهد

يعتبر الحرير الطبيعي وإنتاجه من أصعب المشروعات التي تتم نظرا لأنه يحتاج مراحل عديدة ويتطلب زراعة أشجار التوت الندي الخاصة به والتي تعد أفضل غذاء للدودة التي تنتج الحرير.





يقول المهندس محمد عبد ربه، صاحب فكرة مشروع تربية ديدان القز لإنتاج الحرير بـ الوادي الجديد ، إن مشروع تربية دودة القز لانتاج الحرير يعتبر مشروعا فريدا من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية.





وأوضح أنه فكر في عمل المشروع ، بعد عمل دراسات بحثية وعن كل ما يخص دودة القز، حيث استقر علي تنفيذ المشروع من خلال تنفيذ عدة نقاط من أهمها : عمل malty span لتحصين وانتاج التوت الهندي والذي يستخدم في الاعمار الاولي لتربية ديدان الحرير والذي يعمل علي زيادة ورفع القيمة الغذائية طوال الفترة الانتاجية.





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واضاف انه تم انشاء مشتل مخصص لإنتاج شتلات التوت الهندي لخدمة المشروع والتي يندر وجوده بمحافظة الوادي الجديد وباقي محافظات الجمهورية.





واوضح انه فكر في إنشاء عنبر بطريقة غير تقليدية بخامات طبيعية لم يسبق انشاؤه من قبل وذلك لتوفير الرطوبة والحرارة المناسبة لدودة القز.





وتابع أنه قام بإنشاء منحل لدعم المشروع حتى يصبح مشروع متكامل ومتداخل لتربية الحشرات النافعه كالنحل وغيره من الحشرات والذي لم يسبق إنشاؤه في الشرق الاوسط.





واكد ان هذا المشروع بجانب انتاج الحرير، إلا أنه يعتبر مركز لتقديم الخدمات اللوجستيه لراغبي تربية ديدان الحرير والنحل ونشر ثقافة تربية دودة القز وحشرات النحل حتي يصبح المشروع مشروعا قوميا.



