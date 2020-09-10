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أخبار البلد

نائب وزير الصحة: طلاب الطب يتولون توعية الأهالي عن فيروس كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:58 م
شباب مصر
شباب مصر
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محمد غالى
عقد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، اجتماعًا ، ضم بعض مديري الإدارات الفنية بالمجلس القومي للسكان ، وممثلي " مبادرة شباب مصر " من منظمات الطلبة بكليات الطب والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي وكذلك ممثلي منظمة اليونيسيف الداعمة للمبادرة ، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الصحة والتضامن والشباب والرياضة والأوقاف ، وذلك للتنسيق فيما بينهم ، ووضع خطة التثقيف والتوعية بفيروس كورونا وسبل الوقاية والحد من انتشار العدوى.

وتستهدف " مبادرة شباب مصر" خلال الفترة القادمة توعية 75 ألف مواطن في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد ، وذلك بالتنسيق بين شباب المبادرة وكوادر الوزارات مثل الرائدات الريفيات والدعاة والمشاركين من الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وتعظيم المردود المجتمعي.

في السياق ذاته بدأ المجلس القومي للسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، في ضوء الاتفاقية المبرمة بينهما ، العمل على بناء قدرات المسئولين بأفرع المجلس بالمحافظات المختلفة ، بهدف إعداد خطط التثقيف والعمل الميداني بالمديريات التنفيذية ، وكذلك على آليات المتابعة والتقييم ، بالإضافة إلى إعداد التقارير وعرضها على المحافظين ومتخذي القرار.
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