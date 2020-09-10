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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه الشكر للأجهزة الأمنية والتنفيذية لجهودهم فى تأمين وتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ بشكل مشرف

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:03 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس ، الشكر لكافة الأجهزة الامنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك لجهودهم المبذولة فى الخروج بانتخابات مجلس الشيوخ بشكل مشرف.

وأوضح محافظ بورسعيد ، أن الأجهزة التنفيذية بذلت قصارى جهدها للحفاظ على كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال سير انتخابات مجلس الشيوخ ، خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التى تواجهها البلاد من الفيروس المستجد ، وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التتفيذية والأمنية ببورسعيد حرصت على التنسيق والتواصل المستمر لمتابعة أى مستجدات او شكاوى خاصة بالانتخابات، لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا فى توفير كافة الراحة للمواطن خاصة فى هذه الأحداث القومية التى تمر بها البلاد .


كما اشاد  اللواء عادل الغضبان ، بالدور الوطنى لرجال الشرطة ، وحرصهم على توفير الأمن والأمان للمواطنين ، ومواصلتهم للعمل ليلا ونهارا، و دورهم المشرف فى أى حدث أو مناسبة مهمة للبلاد  مقدما الشكر والتقدير لرجال الشرطة بقيادة اللواء ناصر حريز مدير امن بورسعيد الذين بذلوا جهدا كبيرا فى تأمين انتخابات مجلس الشيوخ والخروج بشكل مشرف ومنظم. 

كما أوضح المحافظ ، أن رجال الشرطة دائما يحرصون على توغير سبل الراحة والمساعدة للمواطنين، والذى يبدو واضحا فى مساعدتهم لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ،مؤكدا على أننا جميعا نثمن جهود رجال الأمن فى الحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.
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