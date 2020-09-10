مضاعفة قيمة الخطة الاستثمارية من 240 إلى 450 مليون جنيه في الدقهلية

اكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية على ترحيبه الكامل بكل الافكار والمقترحات والرؤى التى يقدمها كوكبة عريقة من ابناء محافظة الدقهلية اعضاء مؤسسة تطوير الدقهلية ، وأيضا من جميع مؤسسات المجتمع المدنى مشيرا الى ان الدقهلية رائدة فى الجهود الذاتية والمجتمع المدنى بها لايبخل ابدا فى دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل المجالات سواء بالدعم المادى او بالافكار والمقترحات.





جاء ذلك مساء امس خلال لقاء محافظ الدقهلية باعضاء مجلس امناء مؤسسة تطوير محافظة الدقهلية برئاسة المهندس محمد عبد العظيم عبد الله رئيس المؤسسة ورئيس هيئة مكتب محافظة الدقهلية للقبائل والعائلات المصرية والوفد المرافق له من اعضاء المؤسسة، وفى مقدمتهم الاستاذه الدكتورة فرحه الشناوى نائب رئيس المؤسسه، والاستاذ الدكتور عبد الغنى الامام مستشار المؤسسه ،واعضاء مجلس امناء المؤسسه وذلك بحضور السيد اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام.





واكد محافظ الدقهلية خلال اللقاء على ضرورة وضع خطة عمل متكاملة لكافة ما تم طرحه مشيرا الى ان المحافظة تدعم وتساند كل مشاركات المجتمع المدنى التى تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة ، وتقرر خلال اللقاء عقد لقاءات دورية لمتابعة مايتم اولا باول فى صالح ابناء الدقهلية.



وخلال اللقاء استعرض المحافظ ما تم من إنجازات فى كافة محاور العمل على مدار الفترة الماضية، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ففى محور "بناء الإنسان" وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





و قال المحافظ انه تم مضاعفة قيمة الخطة الاستثمارية من 240 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى 75 مليون جنيه من التمويل الذاتي؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات: الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، والأمن والحماية المدنية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.





واضاف المحافظ انه تم إنشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وبه منظومة الشباك الواحد، كما تم توقيع بروتوكول لتطوير المناطق العشوائية بقيمة 269 مليون جنيه في كل من مدينتي المنصورة وبلقاس؛ وذلك لتطوير شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، وأعمال الكهرباء، كما تم إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهري بتكلفة 12 مليون جنيه؛ للربط بين مدينتي المنصورة وطلخا، وجار حاليًا دراسة إنشاء مرسييْن بمدينة شربين.

واشار المحافظ الى ان هناك مقترحا لإنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بالمنصورة مضيفا بانه تم حل مشكلة أبراج التعاونيات التي استمرت طيلة 16 عاما، وتشمل 11 برجا سكنيا يضم 968 وحدة سكنية، وذلك عن طريق تدعيم محطة الصرف الصحي، من أجل استيعاب تصرفات هذه الأبراج.





واضاف انه تم طرح مساحة 108 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتوسعة المنطقة الصناعية بالمدينة، إلى جانب طرح 107 فرص لمختلف الأنشطة الاستثمارية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدانا.



وفيما يتعلق بجهود تحسين البيئة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاريّ للمحافظة أشار المحافظ الى انه تم نقل مقلب سندوب التاريخي بمدينة المنصورة، الذي وصلت ما به من مخلفات إلى مليون طن، وذلك إلى المدفن الصحي بقلابشو بتكلفة تقترب من 100 مليون جنيه، منوهًا إلى مشروع آخر في سندوب يتعلق بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بتكلفة تقدر بنحو 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لتوريد 83 معدة من معدات تحسين البيئة بتكلفة 91 مليون جنيه، فضلا عن تدعيم منظومة النظافة بـ 17 عربة مكنسية بقيمة 29 مليون جنيه من التمويل الذاتي، كما تم تدعيم منظومة النظافة أيضا بـ 6000 صندوق قمامة بأحجام متنوعة وصناديق تمنع وصول النباشين، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني.



واضاف بانه تم استحداث محور جديد لربط مدينتي المنصورة وطلخا طريق شرنقاش بتكلفة قيمتها 50 مليون جنيه وفق خطة وزارة التنمية المحلية، إلى جانب استحداث محور جديد لربط المدينتين من خلال إنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة بتكلفة 186 مليون جنيه وفق خطة وزارة النقل .



واوضح انه تم إعادة رصف الطرق والشوارع بنطاق المحافظة بتكلفة 235 مليون جنيه، وفق خطة وزارة التنمية المحلية، إلى جانب شراء وتشغيل أول ماكينة تخطيط للطرق بالمحافظة بتكلفة 1,250 مليون جنيه من خلال التمويل الذاتي،كما تم إنشاء شارع 306 ليكون متنزها راقيا للمواطنين، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني وجاهز للافتتاح، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة ميدان حضاري في كل حي ومركز ومدينة وساهم فيه أيضا المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير المجازر بنطاق المحافظة.



كما استعرض المحافظ جهود المحافظة فى إزالة التعديات بنطاق المحافظة .





واشار محافظ الدقهلية إلى أن منطقة عبده الصالحي بالمطرية ببحيرة المنزلة شهدت إزالة 301 منزل على مساحة 45 فدانا تم اعادتها لاحضان بحيرة المنزلة وذلك لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية بحيرة المنزلة مشيرا ان هذا المشروع يأتى فى اطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية البحيرات المصرية برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.