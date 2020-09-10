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فن

الرجوع إلي المسرح من جديد.. تعرف علي موعد حفل الشاعر عمرو حسن في ساقية الصاوي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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عمر صبحي
اعلن الشاعر عمرو حسن عودته للمسرح من جديد من خلال حفله المقبل المقرر اقامته يوم الجمعة 9 اكتوبر المقبل  في "ساقية الصاوي".

ونشر "حسن" صورة يوضح فيها تفاصيل الحفل علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".

وعلق عمرو حسن علي الصورة قائلا: الرجوع الي المسرح اخيرا ولجمهوري العظيم لينك الايفنت في البايو.

من ناحية اخري أكد الشاعر عمرو حسن، أنه تعاون مع المطرب محمد محيى فى ألبومه الجديد . 

وقال حسن، خلال وجوده كضيف على الإذاعى أحمد يونس مقدم برنامج "كلام معلمين" المذاع عبر موجات الراديو 9090، إن محمد محيى لحّن قصيدة "جوابى الأخير" لتكون ضمن ألبومه الجديد الذى سيُطرح فى الفترة المقبلة، إذ إنه أكد أن الأغنية تم تسجيلها وتوزيعها.

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