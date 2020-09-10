آخرهم نجل شريف حلمي .. حوادث مرعبة لأبناء النجوم

تعرض الكثير من ابناء النجوم لحوادث سير قد تكون مرعبة ومأسوية ومعظمها نتج عنه دخولهم الي المستشفي واخرهم نجل الفنان شريف حلمي، من خلال السطور التالية نعرض عليكم ابرز حوادث السير التي تعرض لها أبناء النجوم.





نجل شريف حلمي

تعرض نجل الفنان شريف حلمي لحادث مروع علي طريق "الدائري" وتسبب في دخوله الي غرفة "العمليات" بأحد "المستشفيات" ، وكتب شريف حلمي، أمس عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم، وهو الان في العمليات بالمستشفى".





وتابع: "الحمد لله في السراء والضراء.. اللهم اني لا اسألك رد القضاء، ولكن اسألك اللطف فيه، مطلوب الدعاء له بالنجاة".





نجل ماجد المصري

تعرض نجل الفنان ماجد المصري لحادث سير بالساحل الشمالي وتسبب في دخوله "المستشفي" وطمأن ماجد المصري الجمهور ومتابيعه علي صحة ابنه و أوضح ان الكادمات بسيطة ومتفرقة في الجسم .





ايمي طلعت زكريا

تعرضت "ايمي" ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا لحادث سير ،ونشرت صورة سيارتها علي حسابها الشخصي وعلقت قائلة: الحمدالله علي كل شئ





محمد محمود عبد العزيز

تعرض الفنان محمد عبد العزيز نجل الراحل محمود عبد العزيز لحادث سير،ونشر صورة سيارته بعد الحادث علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".