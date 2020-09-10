انتخابات رغم أنف الحكومة.. ماذا بعد تحدي إقليم تيجراي لسيادة الدولة الإثيوبية؟ مخاوف بشأن الانفصال وتحذير من حرب أهلية.. وآبي أحمد متهم بالتحايل للبقاء في السلطة

سلطات إقليم تيجراي أجرت انتخابات برلمان الإقليم في تحد لقرار الحكومة بالتأجيل

حزب استقلال تيجراي نخبة حاكمة سابقة تبحث عن سلطتها المفقودة

آبي أحمد يقلل من شأن انتخابات إقليم تيجراي ويعتبرها "جولة مرح"

مخاوف من اتجاه الحكومة الفيدرالية لبسط سيطرتها على إقليم تيجراي بالقوة العسكري ة









فتحت سلطات إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا مراكز الاقتراع أمس الأربعاء أمام الناخبين للتصويت في انتخابات برلمان الإقليم، في تحد سافر للحكومة الفيدرالية الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، التي قررت في وقت سابق من العام الحالي تأجيل انتخابات البرلمان الاتحادي وبرلمانات الأقاليم بحجة إتاحة الفرصة للحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

















وبحزب إذاعة "فويس أوف أميركا" الأمريكية، يسعى حزب استقلال تيجراي، الذي تشكل بعد وصول آبي أحمد إلى السلطة في 2018 ويشارك حاليًا في انتخابات برلمان إقليم تيجراي، إلى الانفصال بالإقليم عن السيادة الإثيوبية وتكوين دولة مستقلة.









وعارض إقليم تيجراي، الذي قاد ائتلافًا حاكمًا متعدد الأحزاب لمدة 27 عامًا قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة، عارض بشدة قرار الحكومة في مارس تأجيل الانتخابات الوطنية وانتخابات الأقاليم بسبب فيروس كورونا.









وعلى الجانب الآخر، يرى منتقدو سلطات إقليم تيجراي أن نخبة حكام البلاد السابقين من الإقليم تستخدم التصويت ببساطة لتعزيز مصالحها الخاصة في السياسة الوطنية، والتنفيس عن الإحباط الذي تشعر به لأنها لم تعد في السلطة.









ونقلت الإذاعة عن رئيس حزب استقلال تيجراي، جيرماي بيرهي، توقعه فوز حزبه بأغلبية مقاعد برلمان الإقليم، وأضاف أنه في أعقاب الانتخابات، قد ترفض الحكومة الفيدرالية الاعتراف بشرعية حكومة إقليم تيجراي، وهو ما قد يغذي الدعوات إلى الاستقلال الكامل.









وأوضح بيرهي أنه "في هذه الحالة، قد تبدأ حكومة تيجراي في التصرف كدولة أمر واقع مستقلة فعليًا. اعتمادًا على ما سيجري بعد ذلك، هناك إمكانية لإعلان استقلال إقليم تيجراي من جانب واحد. سوف ندفع من أجل هذه الأجندة".





وعشية انتخابات برلمان إقليم تيجراي، قلل رئيس الوزراء آبي أحمد من شأن التصويت، واصفًا إياه بأنه "جولة مرح"، وقال إن رفض الإقليم المشاركة في الانتخابات الوطنية المقبلة سيجعل حكومته غير شرعية تمامًا.





وكانت حزب جبهة تحرير شعب تيجراي الحاكم لإقليم تيجراي قد وقف موقفًا صادمًا لآبي أحمد وحكومته عندما رفض الامتثال لقرار تأجيل الانتخابات البرلمانية، وأعلن المضي في إجراء الانتخابات لبرلمان الإقليم، في تحد يشكل اختبارًا عسيرًا لقدرة آبي أحمد على فرض السيادة السياسية والإدارية للحكومة الفيدرالية على كامل أراضي البلاد دون اللجوء لقدر كبير من العنف يهدد بإحياء نزعات انفصالية لدى القوميات المكونة للشعب الإثيوبي.





وتصر جبهة تحرير شعب تيجراي على أن ولاية آبي أحمد يجب أن تنتهي هذا الشهر مع نهاية الدورة البرلمانية، وأن تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في أغسطس يشكل انتهاكًا للدستور الغرض منه استمرار بقاء آبي أحمد في السلطة بشكل غير شرعي.





وأثار قرار حزب جبهة تحرير شعب تيجراي المضي في إجراء الانتخابات في موعدها رغمًا عن الحكومة الفيدرالية مخاوف بشأن تمهيد هذه الخطوة الطريق للانفصال التام عن السيادة الإثيوبية وإعلان إقليم تيجراي دولة مستقلة.





وتنفي جبهة تحرير شعب تيجراي وجود أي نوايا انفصالية لديها، لكنها أكدت أنها ستدافع بكل قوة عن الحكم الذاتي للإقليم، وستعارض ما وصفته بمحاولة آبي أحمد بناء دولة ذات سلطة مركزية أحادية.





وقال حاكم إقليم تيجراي ديبريتسيون جبريميكائيل الشهر الماضي "لن نستسلم لأي شخص ينوي قمع حقنا في تقرير المصير والحكم الذاتي"، وجاءت تصريحاته بعد أيام قليلة من عرض عسكري نظمته قوات أمن إقليم تيجراي بأسلحتها، في رسالة تفيد بالتمسك بالحكم الذاتي ورفض محاولة الحكومة الفيدرالية لفرض إرادتها على الإقليم.





أما الحكومة الفيدرالية، فردت على موقف جبهة تحرير شعب تيجراي بالإعلان أن انتخابات الإقليم غير شرعية ولن يتم الاعتراف بنتائجها، وأن اللجنة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة سلطة تنظيم الانتخابات في البلاد.





ومع ذلك، استبعد آبي أحمد إرسال قوات فيدرالية إلى إقليم تيجراي لوقف الانتخابات، قائلا إنه سيكون من "الجنون" القيام بذلك، لكن مؤيدين متشددين لآبي أحمد، بينهم الجنرال السابق بالجيش كاساي تشيميدا، دعوا إلى التدخل العسكري في تيجراي لبسط سيادة الحكومة الفيدرالية.





وتقول مجموعة الأزمات الدولية إن بعض المسئولين الفيدراليين طرحوا إمكانية الانتقام من جبهة تحرير شعب تيجراي من خلال اتخاذ إجراءات "عقابية" ضد حكومة الإقليم، مثل حجب المنح المالية التي تشكل نحو نصف ميزانية الإقليم.





وردًا على دعوة الحكومة الفيدرالية لعقد اجتماع اليوم السبت لمناقشة انتخابات برلمان إقليم تيجراي، حذرت حكومة الإقليم من أنها ستعتبر أي قرار للحكومة الفيدرالية بوقف أو عرقلة الانتخابات "يرقى إلى إعلان حرب".





وبمرور الوقت، تتصاعد نغمة المطالبة بالاستقلال الذاتي بين القوميات المكونة للشعب الإثيوبي، مثل الأورومو والتيجراي وولايتا، إلى حد استدعى تدخل الاتحاد الأفريقي للوساطة بين الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيجراي.





والملحوظ بوضوح أن عنفًا متصاعدًا يجتاح إثيوبيا منذ تولي آبي أحمد منصبه، فليس الشعب الإثيوبي وحده هو المنقسم على نفسه، وإنما طالت الانقسامات النخبة الحاكمة ذاتها، التي أسبغت المشروعية والقبول على قيادة آبي أحمد في البداية.





وحتى الآن لا يتجاوز موقف آبي أحمد من العنف الأهلي دعوة الشعب الإثيوبي إلى صم آذانه عمن يحاولون بث الشقاق بين مكوناته، لكنه لم يبذل جهدًا كافيًا لينأى بنفسه عن نشطاء متشددين من الأورومو يبدون قريبين منه أكثر من اللازم، ما أكسبه سمعة سيئة عن التحيز لإثنيته.