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%55 تخفيضا فى بعض المحافظات بشأن التصالح فى مخالفات البناء

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:17 م
أحمد عامر، مدير تحرير
أحمد عامر، مدير تحرير الأهرام
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هاجر إبراهيم
قال أحمد عامر، مدير تحرير الأهرام، إن هناك 55% تخفيضا فى بعض المحافظات بشأن قانون التصالح ومخالفات البناء، مشيرا إلى أنه كان يوجد مناشدات بالمغالاة فى الأسعار بمحافظة الشرقية.

وأضاف "عامر" خلال حواره بالتليفزيون المصرى، أنه عندما صدر قانون التصالح كان هدفه خدمة المواطن وليس معاناته، موضحا أنه كان من أجل مخالفات كانت بالفعل تقضى على الرقع الزراعية فى مصر .

وتابع أنه إذا كان المزارع لديه مساحة ارض، فإذا قام بالبناء على جزء منها فماذا تبقى منها؟، حيث أنه قام بالقضاء على فرص عمل له ولأولاده.

وأكد أنه لا يوجد بمصر فكرة أو طرق الرى الحديثة، فبالتالى لا يتمك الإعتماد على طرق حديثة فى الرى، لافتا إلى أنه مع فكرة إعتماد إستراتيجية الدولة فى تطوير الرى بالغمر وتطويره بالرى الحديث، أى أن الدولة تقوم بمجهود وإستراتيجية على مستوى آخر.
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