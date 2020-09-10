نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع والبيئة يعقد اجتماع اللجنة التنسيقية لمحو الأمية

اجتمعت اليوم لجنه جامعة عين شمس لمحو الأمية برئاسة الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور د.عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والسادة وكلاء كلية البنات ،التربية والألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د حازم راشد وا.د أميره يوسف وأ.د. يمني صفوت والاستاذ سهيل حمزة الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، د.إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ود.نهله جمال مركز تعليم الكبار بالجامعه ومنسقي المشروع بكليات الجامعة السبعة للمرحلة الاولي ومركز تعليم الكبار ومنسقي الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشروع الدكتوره فاطمة عياد منسق الجامعات بالهيئة والأستاذة نورهان مدير فرع القاهرة للهيئة العامة لتعليم الكبار .





حيث أعرب ا.د نظمي عبد الحميد عن سعاده باستضافة الهيئة العامة لتعليم الكبار الجنه محو الأمية بالجامعة



وأشار إلي ان هذا التعاون يأتي في اطار تفعيل استثمار طاقات شباب الجامعة وخدمة المجتمع الخارجي وتنميته لمواجهة قضية الامية والارتقاء بالمواطن المصري والتوعية بأهمية محو الأميّة كمسألة تتعلق بالكرامة الإنسانيّة، واحترام حقوق الإنسان، والوصول إلى مجتمعات أكثر إلمامًا بمهارات القراءة والكتابة.





وقد ناقش الاجتماع نتائج زيارة اللجنة برئاسة أ.د نظمي عبد الحميد لمقار وحدات محو الأمية بالكليات المشاركة بالمرحلة الأولي للمشروع ، وعرض أهم التعليمات التنفيذية لتسجيل الطلاب للفصول و الإعلان عن تدشين قناة مركز تعليم الكبار لبث كل ما يفيد الطلاب من تنويهات وتدريبات في إطار الحرص علي المعاونة الصادقة من الجامعة لأبنائها



هذا وقد استعرضت الكليات انجازاتها في دعم المشروع والتطور الملحوظ وإقبال الطلاب علي المشاركة الفعاله وبيان المستجدات والتعليمات المنظمة بالهيئة العامة لتعليم الكبار .