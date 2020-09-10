أزمة التقاوي الشتوية .. الزراعة: منخفضة عن العام الماضي .. والفلاحين : بعضها أعلى سعرا... ونناشد بضرورة دعمها

الزراعة : أسعار التقاوي الشتوية هذا العام أقل من العام الماضي

الفلاحين :

أسعار بعض التقاوى الشتوية هذا العام أعلى سعرا من العام الماضي





نناشد وزارة الزراعة بضرورة دعم جميع التقاوي وتوفيرها بكميات كافية





فى كل عام ، يعانى الفلاحون من ارتفاع أسعار التقاوى التى تطرحها وزارة الزراعة ، وعدم وصولها لجميع المزارعين فى القرى والأنحاء ، ولكن هذا العام يختلف الوضع فأعلنت وزارة الزراعة انخفاض أسعار التقاوي الشتوية عن العام الماضي .





وعلى سياق مختلف ، يرى نقيب الفلاحين أن بعض أسعار التقاوي مرتفعة عن العام الماضى مما يثير غضب البعض .





وخلال التقرير التالى نرصد أسعار التقاوى والاختلافات فى أسعار التقاوى مقارنة بالعام الماضي





أعلن الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى أسعار التقاوي الشتوية.





وأوضح إبراهيم أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي فإن الإدارة تقوم بتوفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية مع ضروة الالتزام بإتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى انتاحية.









‏واضاف ابراهيم ان أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة من اجل دعم المزارعين كما أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف لتحقيق الربح.





واسعار تقاوي المحاصيل الشتوية موسم 20/21 جاءت على النحو التالي:

‏ القمح جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 215 جنيها، و

‏الفول البلدي جميع الأصناف وزن العبوة 35 كيلو 805 جنيهات.

‏الشعير جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 185 جنيها

‏البرسيم المصري جميع الأصناف وزن العبوة 10 كيلو 195 جنيها.

‏البصل (الحبة السوداء) الصنف جيزة احمر جيزة 20 وزن العبوة 1 كيلو 370 جنيها

‏الفاصوليا الصنف (نبراسكا – جافة) وزن العبوة 10 كيلو 340 جنيها

‏البسلة وزن العبوة 10 كيلو 400 جنيها .









وناشد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالاسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على ارقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو خدمة الواتس 01111866710

او الإدارة العامة للتسويق 0235694050





وفى سياق آخر ، قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، ان وزارة الزراعة المصرية أعلنت عن اسعار تقاوي بعض المحاصيل الشتوية ، لافتا إلي ان اسعار تقاوي بعض المحاصيل الشتوية اعلي من العام الماضي وتقاوي بعض المحاصيل اقل من اسعارها العام الماضي.





واضاف ابوصدام خلال تصريحات ل " صدى البلد "، ان اسعار اصناف البصل من ( الحبة السوداء) عبوة وزن واحد كيلو جرام بـلغت 370 جنيه بزيادة 170 جنيها عن العام الماضي حيث بلغ سعر نفس العبوة الموسم الماضي 200 جنيها، وزادت اسعار أصناف الفاصوليا " نيراسكا – وجافة" عبوة وزن 10 كيلو عشرون جنيها حيث بلغت 340 جنيها وكانت نفس العبوة العام الماضي بسعر 320 جنيه، كما زادت اسعار تقاوي اصناف البسلة انتصار 1 و2 عبوة وزن 10 كيلو من 250 جنيه العام الماضي لتعلن الوزارة بيعها هذا الموسم بمبلغ 400 جنيه بارتفاع 150 جنيها.





واشار عبدالرحمن الي ان بعض اسعار تقاوي المحاصيل الشتوية التي اعلنت عنها وزارة الزراعه اقل من اسعارها العام الماضي، حيث انخفضت جميع اصناف القمح وزن العبوة 30 كيلو بمقدار 35 جنيها عن العام الماضي لتباع للمزارعين 215 جنيها وكانت تباع الموسم الماضي ب250 جنيه.





وانخفضت اسعار تقاوي الفول البلدي جميع الأصناف وزن العبوة 35 كيلو بمقدار 135 جنيه لتباع بـ 805 جنيهات، وكان سعرها العام الماضي 940 جنيها، كما انخفضت اسعار تقاوي ‏الشعير لجميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو لتباع بـ 185 جنيها، وكانت تباع الموسم الماضي ب300 جنيه، وانخفضت أيضا اسعار تقاوي البرسيم المصري وزن العبوة 10 كيلو لتسجل 195 جنيها، وكانت العام الماضي نفس العبوة تباع ب320 جنيها.





وناشد عبدالرحمن المزارعين بضرورة اتباع السياسة الصنفية لكل المحاصيل لتحقيق انتاجية افضل وللوقاية من الامراض والحرص علي شراء التقاوي من مصادر موثوق بها تفاديا للوقوع في شراء تقاوي مغشوشة أو نقل الحشائش الضارة.





ودعا ابوصدام الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة إلى ضرورة دعم جميع التقاوي وتوفيرها بكميات كافية واسعار مناسبه ودعم مراكز البحوث الزراعية لاستنباط اصناف اكثر انتاجية ومقاومة للامراض بكميات تكفي الزراعات المحلية.