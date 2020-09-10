شجاعة ضابط البحيرة| هرول لإنقاذ طفل في اللحظات الأخيرة قبل وفاته..تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمحافظة البحيرة واقعة انسانية لأحد ضباط فريق التأمين الخاصة بمحافظ البحيرة، لإنقاذ طفل صغير من الموت أثناء سقوطه من أحد المنازل المجاورة لمبنى ديوان عام المحافظة.





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أوضح أحد جيران الواقعة أثناء مشاهدة المقدم حسن عيد المنتدب من ادارة المرور إلى فريق تأمين موكب محافظ البحيرة، صباح اليوم الخميس، طفلا على وشك السقوط من شرفة منزله بالدور الأول، قبل دخوله مبني ديوان المحافظة ، علي الفور ذهب مسرعا لإلتقاطه قبل سقوطه علي الأرض.





وهرول الضابط القوى الملاحظة تاركا مكانه ليتمكن من انقاذ الطفل في اللحظات الأخيرة.





وعلى الفور انتقل تواصل الضباط عقب التقاط الطفل مع المحافظ و أخباره عن ما حدث، وتم توفير سيارة إسعاف لنقل الطفل بعد إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بجسمه اثر سقوطه إلى المستشفى لاجراء الفحوصات الطبية.

