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حوادث

مجلس الدولة يلزم الداخلية بدفع 30 ألف جنيه لهيئة نظافة القاهرة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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محمد زهير

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الداخلية (مطابع الشرطة للطباعة والنشر) بأداء مبلغ مقداره 29 و486 جنيها و55 قرشا إلى الهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة مقابل أداء خدمات النظافة ورفع المخلفات خلال الفترة من 1يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2019.


واستعرضت الجمعية العمومية بنود العقد المبرم بين الهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة ومطابع الشرطة للطباعة والنشر، فتبين لها أن البند الثاني من العقد ينص على التزام الهيئة بالإشراف والمتابعة على تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات الصلبة والنفايات والنظافة العامة التي تقوم بها الهيئة أو من تفوضه.


على أن يتم التخلص من القمامة والمخلفات والنفايات بالطرق الآمنة وبالكيفية التي تتلاءم مع المظهر العام بدون تدخل من الطرف الثاني.


ونص البند الثالث على التزام الطرف الثاني بان يؤدي للهيئة مقابل أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات مبلغا مقداره (1250)  جنيها شهريا، وذلك بحد اقصى نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي، ونص البند الرابع على أن هذا العقد سار يبدا في 1 اكتوبر 2010 ويجدد من تلقاء نفسه.


وأوضحت الجمعية، أن الهيئة التزمت ببنود العقد المشار إليه وقامت بأداء الخدمة المتفق عليها من خلال شركة أما العرب للبيئة، إلا أن مطابع الشرطة توقفت عن سداد المقابل المتفق عليه اعتبارا من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2019 و بلغ أجمالي المستحق في زمتها مبلغا مقداره 29 و486 جنيها و55 قرشا  مقابل أداء خدمات النظافة ورفع المخلفات وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، فمن ثم فإن مطابع الشرطة للطباعة والنشر تكون قد أخلت بالتزامها التعاقدي بأداء المقابل الشهري المشار إليه دونما سند من القانون، وهو ما يتعين معه إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة نظير إدائها الأعمال المتعاقد عليها بالعقد المشار إليه عن الفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2019 .

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