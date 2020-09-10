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فن

شاهد.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة من الجونة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها، بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على صورتها وجاءت بعض التعليقات كالآتي: قلبي في صورة ..ايه الجمال ده ..جريئة وجميلة".

كما تستعد  سلمى أبو ضيف في الأيام القادمة للسفر إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للتجهيز لفيلمها الجديد الذي سيكون أول بطوله مشتركه لها مع الفنانة دينا الشربيني وعدد آخر من نجوم السينما.
 
وسيكون الفيلم نقلة جديدة في السينما المصرية من حيث الفكرة والتقنية وأماكن التصوير.
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A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on

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