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محافظات

قومي المرأة بالبحيرة يختتم حملة " قف..سنهزم فيروس كورونا"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:46 م
قومي المرأة بالبحيرة
قومي المرأة بالبحيرة يختتم حملة " قف..سنهزم فيروس كورونا"
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أسماء الجنبيهى

اختتم فرع المجلس القومى للمرأه بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد مقررة الفرع، حملة التوعية التى أطلقها تحت شعار "قف .. سنهزم فيروس كورونا"، بمشاركة 100 رائدة ريفية.


وأوضح مقررة الفرع، أن استمرت الحملة على مدار 10 أيام، حيث تم إجراء  15 آلاف و498 زيارة بإجمالى مستهدفين 122 ألفا و760 مواطنا بنطاق المحافظة، تتضمن 51150 سيدة ، 22580رجلا، 49030 طفلا.


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وأوضحت أن الحملة لم يقتصر دورها على التوعية بفيروس كورونا وحسب بل تم خلال الحملة التوعوية أيضا بفيروس سى وطرق الوقاية منه وعلاجه وكذا التوعية بأهمية قانون التصالح  ودوره فى تقنين أوضاع المخالفين لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.


ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

قومي المرأة بالبحيرة يختتم حملة " قف..سنهزم فيروس كورونا"
قومي المرأة بالبحيرة يختتم حملة " قف..سنهزم فيروس كورونا"
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