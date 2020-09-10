مبادرة جديدة تطلقها وزارة الشباب تحت شعار "كفاءتك ... لياقتك"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق مشروع جديد تحت شعار "لياقتك..صحتك" بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي عن طريق تطبيق عدة برامج للتثقيف والتوعية بدور ممارسة الرياضة والتغذية السليمة في رفع مستوى اللياقة الصحية والبدنية والنفسية للموظف واستخدام أساليب البحث العلمي الحديثة في القياس والتقويم لوضع برامج تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة ويمكن تعميمها للتطبيق.









ويرتكز المشروع على عدة محاور أهمها برامج التوعية بالتغذية واللياقة الصحية واللياقة البدنية والإصابات المهنية وضغوط العمل والحياة اليومية والإعداد المهني ورفع الكفاءة الإنتاجية، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية والقياسات الصحية.









ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين متتاليتين تتضمن المرحلة الأولى تطبيق المشروع على العاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة والمؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها ويكون انطلاق المشروع كبداية في 6 محافظات ابتداء من شهر سبتمبر الحالي في محافظات الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد - اسوان – كفر الشيخ - الشرقية).









على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بناء على نتائج المرحلة الاولي ومدي فاعلية البرامج التي تم تنفيذها ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تعميم تنفيذ المشروع على جميع العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.









وسيتم تنفيذ كافة مراحل المشروع بالاستعانة بوحدات الطب الرياضي الموزعة على مختلف المحافظات من خلال اجراء قياسات مورفولوجيا والتي تتضمن قياسات (طول - وزن - مكونات الجسم) وتحاليل طبية (سكر ـ نسبة الدهون ـ صورة دم) من قِبل المتخصصين، فضلًا عن تنفيذ ندوات تثقيفية وإرشادية عن اساليب التغذية السليمة والصحية، وأهمية ممارسة بعض الأنشطة الرياضية في الحفاظ على اللياقة الصحية والبدنية والنفسية ودورها في رفع كفاءة العمل وذلك (بمسرح وزارة الشباب والرياضة ، كما يتضمن البرنامج وضع وتطبيق عدة برامج غذائية ورياضية لمدة شهرين على عدد من 150 – 200 موظف والمتابعة طوال فترة التطبيق من قِبل فريق عمل من المتخصصين، واستخدام صالات اللياقة البدنية داخل وحدات الطب الرياضي للتدريبات وذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعى، ولتبدأ بعد ذلك إعادة اجراء القياسات السابقة للوقوف على مدى تأثير البرامج المنفذة، وإجراء المعالجات الإحصائية للقياسات للوصول الي نتائج علمية تؤكد استراتيجية المشروع والخروج بتوصيات للتعميم على مختلف الوحدات والأجهزة الإدارية و الحكومية بالدولة.









ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على وضع المبادرات والبرامج الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة ورفع معدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين في مقدمة أولوياتها من اجل تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة المصرية ومن خلال توفير المنشآت والأدوات الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية للمواطنين وتشجيع المبادرات الشبابية و العمل مع مؤسسات المجتمع المدني , فضلًا عن الجهود المبذولة في تكوين ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها أسلوب حياة ونشر ثقافة التغذية السليمة من أجل الحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة.