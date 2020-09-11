برلماني: مجلس النواب أنجز قوانين كثيرة ساهمت فى بناء الدولة

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن مجلس النواب الحالى أنجز قوانين كثيرة ساهمت فى بناء الدولة المصرية فى كل مناحى الحياة وتحقيق الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن البرلمان أصدر تشريعات تواكب المرحلة الحالية.
وأضاف المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون التأمين الصحى الشامل يعتبر من أهم القوانين التى أصدر البرلمان فى قطاع الصحة، واستطاع الرئيس السيسى استحداث نظام جديد للتأمين الصحى عجزت عنه أنظمة كثيرة ، إلا أن الإرادة السياسية كانت أقول لإصدار القانون والذى بدأ تطبيقه.
كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.
وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.
وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.
وفيما نظر المجلس في مجال الاقتراح برغبة (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼ من البيانات العاجلة.