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برلمان

برلماني: مجلس النواب أنجز قوانين كثيرة ساهمت فى بناء الدولة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن مجلس النواب الحالى أنجز قوانين كثيرة ساهمت فى بناء الدولة المصرية فى كل مناحى الحياة وتحقيق الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن البرلمان أصدر تشريعات تواكب المرحلة الحالية.

وأضاف المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون التأمين الصحى الشامل يعتبر من أهم القوانين التى أصدر البرلمان فى قطاع الصحة، واستطاع الرئيس السيسى استحداث نظام جديد للتأمين الصحى عجزت عنه أنظمة كثيرة ، إلا أن الإرادة السياسية كانت أقول لإصدار القانون والذى بدأ تطبيقه.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.

وفيما نظر المجلس  في مجال الاقتراح برغبة  (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼  من البيانات العاجلة.
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