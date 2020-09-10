بتكلفة 7 ملايين جنيه..محافظ البحيرة يتفقد رصف وتطوير منطقة مدينة ناصر بدمنهور

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الخميس. بتفقد الأعمال الختامية ووضع الطبقة الأخيرة من الأسفلت بمنطقة مدينة ناصر بدمنهور، حيث تشمل الاعمال رصف ٢٥ الف متر مسطح بتكلفه ٧ مليون جنيه، وتضمن منطقة المساكن وشارع المرور وشارع المركز الطبي وكافة الشوارع الفرعية.

أشار "آمنة"، أن المحافظة تعمل بإستمرار على تلبية كافة إحتياجات المواطن البسيط وتوفير حياة كريمة له والقضاء على العشوائيات من خلال خطة عمل متكاملة تشمل البنية التحتية وأعمال الرصف والتطوير والتنسيق الحضاري والجمالي لتلك المناطق ، والعمل على تنمية كافة القطاعات التى تمس حياته اليومية.





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أوضح "آمنه" أنه تم إستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة والتشجير وترميم الأرصفة بالمنطقة بتكلفة 500 ألف جنيه ، لإظهار الطابع الجمالي والحضاري، لافتًا إلى أن قبل أعمال الرصف تم الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط مياه بولى ايثلين قطر ٦٣٠ مم ، والذى قامت بتنفيذه شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بداية من امام محطة صرف الحميات مرورا بشارع ترعه الشريف وشارع المركز الطبى إلى شارع الروضة بدمنهور بطول 1300متر وبتكلفة 12مليون جنيه .

ووجه محافظ البحيرة، خلال جولته بمراجعة أعمال الرصف بشارع الروضة ومتفرعاته وتطوير ورفع كفاءة منطقة الدفراوى بمدخل المعهد الدينى ومراجعة اعمال الانارة والكهرباء بها وإنشاء صفايات المطر ورفع مطابق الصرف الصحي تمهيدًا لرصفها وتشجيرها مع قيام المرور بعمل محاور مرورية بها لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة والخروج بها بأفضل مظهر حضاري وجمالي .

رافق محافظ البحيرة ، خلال جولته المحاسب محمد خميس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ، والمهندس السيد مرعي مدير مشروع الرصف الإنتاجي .