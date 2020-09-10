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فن

حنان مطاوع تهدي ابنتها أغنية بصوتها في عيد ميلادها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:59 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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مصطفى كرم
احتفلت حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها بغناء أغنية خاصة لها بصوتها.

ونشرت حنان مطاوع الأغنية عبر حسابها بإنستجرام وعلقت قائلة: "عيد ميلاد الأغلى من قلبى ، ربنا يخليكى و يحفظك ليا و لبابا يا اغلى هدية ربنا رزقنا بيها. ربنا يسعد و يرزق كل الناس و يخليلى اهلى كلهم يا رب".


وشاركت حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن .


يناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.
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