حنان مطاوع تهدي ابنتها أغنية بصوتها في عيد ميلادها

احتفلت حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها بغناء أغنية خاصة لها بصوتها.





ونشرت حنان مطاوع الأغنية عبر حسابها بإنستجرام وعلقت قائلة: "عيد ميلاد الأغلى من قلبى ، ربنا يخليكى و يحفظك ليا و لبابا يا اغلى هدية ربنا رزقنا بيها. ربنا يسعد و يرزق كل الناس و يخليلى اهلى كلهم يا رب".









وشاركت حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن .







