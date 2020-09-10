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حوادث

شاهد.. لحظة القبض على 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:59 م
قوات الامن
قوات الامن
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى القبض على 6 عناصر إجرامية بحوزتهم أقراص مخدرة وأسلحة نارية بالغربية.


وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة 6 من العناصر الإجرامية، إذ تابعت الإدارة إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة، يقوم على إدارتها تشكيل عصابي مكون من 6 عناصر إجرامية لـ4 منهم معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، واتخاذها وكرًا للإتجار في المواد المخدرة علانية ترويجها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.


وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهدافهم بعدة حملات بمحال إقامتهم، وتم ضبطهم جميعًا.


وأسفرت عمليات التفتيش لأشخاصهم ومساكنهم وسياراتهم عن ضبط: "172 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 18 كيلو من بينها 50 طربة، تم ضبطها داخل مخزن سري خلف أرقام اللوحات المعدنية بمؤخرة سيارة نقل، و600 قرص لعقار الترامادول".


وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم الآثمة، والسيارات للنقل والترويج، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.


وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي مليون و300 ألف جنيه تقريبًا.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
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