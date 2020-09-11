صحة البرلمان: استخدام التكييفات عنصر أساسى فى انتشار فيروس كورونا

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن تفاوت الإصابات بفيروس كورونا أمر طبيعى، خاصه وأننا فى مجتمع به تعداد كبير جدا من السكان.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ارتفاع درجة الحرارة تساهم فى استخدام التكييفات، التى تعتبر عنصر أساسى فى انتشار فيروس كورونا فى الأماكن المغلقة ، مؤكدا ان فيروس كورونا لازال موجودا ولم ينتهى.





وتابع أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان: الدولة المصرية قامت بالسيطرة على فيروس كورونا، وظهر ذلك من خلال عودة مستشفيات العزل كمستشفيات عادية لإستقبال المرضى.





واختتم: غلق مستشفيات العزل جاء بسبب التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ووعى المواطنين، الأمر الذى ساهم فى تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا.