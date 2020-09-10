موعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية وسبب تأخيره حتى الآن

كشف مصدر بجامعة الأزهر، عن قرب فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية من أجل الإلتحاق بكليات جامعة الأزهر، في العام الجديد 2020-2021.





وقال المصدر، لصدى البلد، إنه من المحتمل أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب خلال الأسبوع المقبل، وسيكون الكترونيا، مع إمكانية استقبال الطلاب في معاملة الجامعة المنتشرة في فروعها بالقاهرة والأقاليم لمساعدتهم في تسجيل الرغبات.





وذكر أن سبب تأخير فتح باب تسجيل الرغبات، هو انتظار اعتماد الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لما تم استحداثه هذا العام من أقسام ومعاهد جديدة سيتم طرحها في التنسيق.





وأكد أنه من المقرر أن يتم إدراج المعاهد الفنية بكليات العلوم ، في تنسيق هذا العام بعدما كانت العام الماضي بنظام التحويل ولم تكن مدرجة في التنسيق.





كما سيكون هناك معاهد مدرجة في التنسيق تابعة لكليتي التربية والتجارة.