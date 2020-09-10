اجتماع للأمانة العامة لحزب التجمع لتلقى ترشيحات انتخابات مجلس النواب..السبت المقبل

قال محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن الأمانة العامة لحزب التجمع والتى تضم المكتب السياسى للحزب وأمناء الحزب فى المحافظات ستعقد اجتماعا يوم السبت المقبل لطرح تقاريرهم الخاصة بمرشحى الحزب فى المحافظات على المقاعد الفردية.





وأضاف فرج، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجان الحزب فى المحافظات من أسوان إلى الإسكندرية اجتمعت خلال الأسبوع الماضى بقرار من المجلس الرئاسى للحزب، لتلقى الترشيحات على المقاعد الفردية فى المحافظات فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.





وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن الحزب تلقى حتى الآن طلبات ترشح من 20 مرشحا على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة فى معظم المحافظات فى أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط والجيزة والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية والعريش وشمال سيناء والإسكندرية والبحيرة.





وتابع: "الحزب كلف سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بالتفاوض مع أحزب تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر بشأن مرشحينا على القائمة فى انتخابات مجلس النواب".





واختتم: "هناك عدد من نواب الحزب السابقين جاءوا ضمن الترشيحات على القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب المقبلة وهم؛ هلال الدندراوى، نائب رئيس حزب التجمع، وعاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، بالإضافة إلى معظم أمناء الحزب فى المحافظات ممن لديهم تجارب سابقة فى انتخابات مجلس النواب".





وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت فى انتخابات مجلس النواب سيكون على مرحلتين.



وستنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر للمصريين المقيمين في الخارج ويومي السبت والأحد ٢٤ و٢٥ أكتوبر داخل البلاد على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠.



وتجرى الإعادة بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين ٢١ و٢٢ و٢٢ نوفمبر والداخل يومي الإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر وتعلن نتيجة جولة الإعادة في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر.



وأعلنت الهيئة عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم الخميس ١٧ وحتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا؛ عدا اليوم الأخير حتى ٢ عصرا.