انتقامها بشع| نهال عنبر تحكي حادثة غريبة وقعت لعروس يوم زفافها

روت الفنانة نهال عنبر، عن قصة بطلتها عروس وكانت تربطها علاقة صداقة قوية بصديقتها وفى يوم عرسها فوجئت بغياب حذائها وبعد تفريغ الكاميرات اكتشفت أن صديقتها المقربة ألقت حذاء العروس في سلة المهملات كنوع من الانتقام البشع والغيرة التى كانت صدمة مدوية.
وطالبت "عنبر" خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنامج راجل واتنين ستات والمذاع عبر فضائية ON E ، بالتأنى فى اختيار الأصدقاء والاحتفاظ ببعض الأسرار للشخص وتبنى مبدأ " مسلمش دقنى لحد وحرص ولا تخون " ..
وأشارت نهال عنبر ، إلى أن أخطر أنواع الأصدقاء من يفتش سر صديقه بعد الخصام أو حدوث الخلاف بل يجب الإلتزام بمبدأ الوفاء والإخلاص للصداقة .
وتابعت ، أن الصداقة أجمل شيء فى الوجود ولكن لابد من الحرص في اختيار دائرة الأمان لكل شخص والبعد عن المظاهر الخادعة خاصة في اختيار الأصدقاء .