انتقامها بشع| نهال عنبر تحكي حادثة غريبة وقعت لعروس يوم زفافها

وطالبت "عنبر" خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنامج راجل واتنين ستات والمذاع عبر فضائية ON E ، بالتأنى فى اختيار الأصدقاء والاحتفاظ ببعض الأسرار للشخص وتبنى مبدأ " مسلمش دقنى لحد وحرص ولا تخون " ..









وأشارت نهال عنبر ، إلى أن أخطر أنواع الأصدقاء من يفتش سر صديقه بعد الخصام أو حدوث الخلاف بل يجب الإلتزام بمبدأ الوفاء والإخلاص للصداقة .









وتابعت ، أن الصداقة أجمل شيء فى الوجود ولكن لابد من الحرص في اختيار دائرة الأمان لكل شخص والبعد عن المظاهر الخادعة خاصة في اختيار الأصدقاء .