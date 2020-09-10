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حوادث

الوطنية للانتخابات: إلزام كل مرشحي"النواب" بالدعاية على مواقع التواصل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:16 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة - محمد زهير

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إلزام كافة المرشحين بالدعاية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددها القانون وتعليق لافتات دعائية وفقا لما اقره القانون فقط.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس محكمة النقض، على ضرورة تعقيم كافة لجان الانتخابات أثناء إجراء ماراثون انتخابات مجلس النواب 2021، قبل وبعد الانتخابات، مؤكدا أنه سيلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات، لافتا إلى توزيع كمامات مجانية لمن يحضر لمقر اللجنة بدون كمامة، وشدد على ضرورة التقييد بمسافات آمنة امام مراكز الاقتراع بين الناخبين.

 

وأعلنت الهيئة عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم الخميس ١٧ وحتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا؛ عدا اليوم الأخير حتى ٢ عصرا.

 

وقال المستشار لاشين إبراهيم أنه ستجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، وستنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر للمصريين المقيمين في الخارج ويومي السبت والأحد ٢٤ و٢٥ أكتوبر داخل البلاد على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠؛ وتجرى الإعادة بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين ٢١ و٢٢ و٢٢ نوفمبر والداخل يومي الإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر وتعلن نتيجة جولة الإعادة في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر

 

بينما ستجرى المرحلة الثانية  في الخارج أيام ٤ و٥ و٦ نوفمبر وفي داخل مصر يومي السبت والأحد ٧ و٨ نوفمبر؛ وتعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد ١٥ نوفمبر.

 

وفي حالة الإعادة في المرحلة الثانية تجري أيام ٥ و٦ و٧ ديسمبر في الخارج و يومي ٧و٨ ديسمبر في الداخل وتعلن النتيجة في موعد أقصاه ١٤ ديسمبر.

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