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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من الامتثال لـ صفقة بريكست

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:17 م
بريكست
بريكست
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على صالح
دعا نائب رئيس المفوضية الاوروبية ماروس سيفكوفيتش لاجتماع لمعرفة المزيد عن خطط المملكة المتحدة فيما يتعلق بمشروع قانون السوق الداخلية الذي قد يتعارض مع اتفاقية الانسحاب.

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس ، بعد اجتماع استثنائي للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، إن اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لا يمكن تغييرها أو تجاهلها من جانب واحد.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كشفت المملكة المتحدة عن صفقة السوق الداخلية ، حيث حددت كيفية مشاركة القوى التجارية التي يحتفظ بها الاتحاد الأوروبي حاليًا بدءًا من 1 يناير 2021 بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست.

وقوبلت الصفقة بالكثير من الانتقادات لاحتمال انتهاكها القانون الدولي.
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