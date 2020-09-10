الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من الامتثال لـ صفقة بريكست

دعا نائب رئيس المفوضية الاوروبية ماروس سيفكوفيتش لاجتماع لمعرفة المزيد عن خطط المملكة المتحدة فيما يتعلق بمشروع قانون السوق الداخلية الذي قد يتعارض مع اتفاقية الانسحاب.





وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس ، بعد اجتماع استثنائي للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، إن اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لا يمكن تغييرها أو تجاهلها من جانب واحد.

