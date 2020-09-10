AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية الفرنسية: لا وجود للحل العسكري في ليبيا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:24 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
دعت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إلى استئناف الحوار السياسي الليبي بشكل شامل تحت رعاية الأمم المتحدة. 


وأكدت الخارجية الفرنسية على عدم وجود أي حل عسكري للأزمة الليبية الحالية. 


ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، انتقادات لاذعة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته في شرق المتوسط. 


وقال ماكرون في خطاب له: "الشعب التركي يستحق شيئا آخر افضل من ذلك"، في إشارة إلى أردوغان. 


وأضاف ماكرون: "نحن لا نستهدف الشعب التركي ولكن اردوغان الذي ينتهج سياسة غير مقبولة، خطوطنا الحمراء واضحة وهي عدم انتهاك سيادة دول عضو في الاتحاد الاوروبي وعلي تركيا اليوم أن توضح نواياها". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرارها مهم لأمننا.. ماكرون: لا حل عسكريا في ليبيا

صحيفة فرنسية: تركيا تشعل الصراع في شرق المتوسط

لعيون حزب الله.. ماكرون يكيل بمكيالين في أمر لبنان.. التهديد بقطع المساعدات عقاب للشعب وليس السياسيين.. والتسامح مع الإرهاب وعملاء إيران خطأ فادح

وزير الدفاع التركي: فرنسا تهدد السلام في شرق المتوسط

وزارة الدفاع التركية: التصريحات الفرنسية تعرقل السلام في شرق المتوسط

ماكرون: أوروبا يجب أن تكون أكثر حزما تجاه أردوغان

ترشيحاتنا

فيديو جراف| حكاية ربة منزل قتلت عشيقها وهما يمارسان الجنس في الحي الهادئ

سيدة فيديو القطار: تمسكت بدفع ثمن التذكرة للمجند لأنه زي أولادي..فيديو

احذر من القاتل الصامت .. 11 سببًا تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإليك أنواعه

الكاف: مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بدون جماهير

سر رفض فؤاد المهندس الاستعانة بـ إسماعيل يس فى أواخر أيامه| فيديو

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

AdvertisementS

وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. 97.2% طب بيطري و85.2% تمريض و92.2 للهندسة..فيديو

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

مجلس النواب.. جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الداخل 23 و24 نوفمبر

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

بعد التأجيل.. موعد مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة تحذر من نقل القطط لفيروس كورونا بشكل قوى

حماقة مجرم تكشف محاولة لتهريب مخدرات بقيمة 200 مليون دولار.. اعرف الحكاية

هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد