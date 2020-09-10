فصل عضوين من حزب الوفد بسبب نشرهما أخبارا كاذبة تتضمن ارتكاب جرائم جنائية

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد قرارا بشأن العدول عن قرار عودة محمد أحمد مبروك أحمد، ويعتبر قرار فصله ساريًا وإبلاغ النيابة العامة ضده بشأن ما صدر منه من تجاوزات ونشر أخبار كاذبة وما تمثله من سب وقذف لقيادات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي تُعرض الحزب وسياسته للخطر.





كما قرر أبو شقة فصل كل من طارق مبروك سليمان مبروك وحسين فرج توفيق بسبب نشرهما أخبارا كاذبة تتضمن ارتكاب جرائم جنائية في حق قيادات الحزب ورموزه على نحو متعمد من قصة إساءة للحزب الذي يمثل ركيزة من ركائز النظام السياسي الذي يقوم على التعددية الحزبية وإبلاغ النيابة العامة ضدهما.





وقرر رئيس الحزب إبلاغ النيابة العامة ضد عضوي الحزب المفصولين طارق مصطفى محمد ناصف وصبري السيد محمود عبد الجليل بسبب استمرار نشرهما معلومات وأخبارا كاذبة ومسيئة للحزب وقياداته ورموزه على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عما تتضمنه من جرائم القذف والسب ، كما تقرر إبلاغ الجهة المسئولة عن الجرائم الإلكترونية وهي مباحث الإنترنت لحجب الصفحات غير الرسمية التي تحمل اسم حزب الوفد دون تقديم رسمي من الحزب والتحقيق مع أصحابها فيما نشر من وقائع مؤثمة طبقًا للقانون 175 لسنة 2018 بشأن المعلومات.



