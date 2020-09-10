الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2020

- كل من يرغب في الترشح يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة
- بدء تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/ اعتبارا من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر
المرحلة الأولى
- 19 و20 أكتوبر بدء انتخابات المرحلة الأولى للانتخابات
- 2 و3 نوفمبر بدء انتخابات المرحلة الثانية
- 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج
- 24 و25 أكتوبر موعد التصويت لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالداخل
- 1 نوفمبر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
- تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر 2020
-تجرى جولة الإعادة للمصريين فى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر
- 30 نوفمبر موعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الأولى
المرحلة الثانية:
- تجرى عمليات التصويت للمصريين في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر
- تجرى عمليات التصويت للمصريين في الداخل من 7 و8 نوفمبر
- إعلان نتيجة الانتخابات 15 نوفمبر 2020
- تجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020
- تجرى جولة الإعادة للمصريين في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر
- 14 ديسمبر إعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب