أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2020.

- تقدم طلبات الترشح بدء من يوم الخميس 17 سبتمبر وحتى السبت 26 سبتمبر 2020





- كل من يرغب في الترشح يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة





- بدء تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/ اعتبارا من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر

المرحلة الأولى





- 19 و20 أكتوبر بدء انتخابات المرحلة الأولى للانتخابات





- 2 و3 نوفمبر بدء انتخابات المرحلة الثانية





- 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج





- 24 و25 أكتوبر موعد التصويت لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالداخل





- 1 نوفمبر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب





- تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر 2020





-تجرى جولة الإعادة للمصريين فى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر





- 30 نوفمبر موعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الأولى





المرحلة الثانية:





- تجرى عمليات التصويت للمصريين في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر





- تجرى عمليات التصويت للمصريين في الداخل من 7 و8 نوفمبر





- إعلان نتيجة الانتخابات 15 نوفمبر 2020





- تجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020





- تجرى جولة الإعادة للمصريين في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر





- 14 ديسمبر إعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب



