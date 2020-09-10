رئيس حزب الغد: عقد دورات تدريب وتثقيف لمرشحينا استعدادا لانتخابات النواب

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أننا بدأنا الاستعداد لانتخابات مجلس النواب منذ فترة طويلة، من خلال عقد دورات تدريب وتثقيف على أعلى مستوى لمرشحينا إستعدادات لإنتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أننا نريد هذه المرة أن تكون لدينا فرصة فى المنافسة على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب.





وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : نواجه مشكلة فى التقسيم الجغرافى والمنافسة على عدد من المناطق فى نفس المحافظة، فعلى سبيل المثال من الممكن أن تكون هناك محافظة بها مقعدان ويتنافس عليها مرشحون من 10 أحزاب.





وكشف رئيس حزب الغد عن أن الحزب سيدفع بـ30 مرشحا على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة على مستوى المحافظات من إجمالى 248 مقعدا فى مجلس النواب، وهو عدد مناسب جدا لنا.



