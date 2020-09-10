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برلمان

رئيس حزب الغد: عقد دورات تدريب وتثقيف لمرشحينا استعدادا لانتخابات النواب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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معتز الخصوصى

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أننا بدأنا الاستعداد لانتخابات مجلس النواب منذ فترة طويلة، من خلال عقد دورات تدريب وتثقيف على أعلى مستوى لمرشحينا إستعدادات لإنتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أننا نريد هذه المرة أن تكون لدينا فرصة فى المنافسة على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب.

وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : نواجه مشكلة فى التقسيم الجغرافى والمنافسة على عدد من المناطق فى نفس المحافظة، فعلى سبيل المثال من الممكن أن تكون هناك محافظة بها مقعدان ويتنافس عليها مرشحون من 10 أحزاب.

وكشف رئيس حزب الغد عن أن الحزب سيدفع بـ30 مرشحا على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة على مستوى المحافظات من إجمالى 248 مقعدا فى مجلس النواب، وهو عدد مناسب جدا لنا.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت فى انتخابات مجلس النواب سيكون على مرحلتين.

وستنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر للمصريين المقيمين في الخارج ويومي السبت والأحد ٢٤ و٢٥ أكتوبر داخل البلاد على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠.
 
وتجرى الإعادة بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين ٢١ و٢٢ و٢٣ نوفمبر والداخل يومي الإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر وتعلن نتيجة جولة الإعادة في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر.

وأعلنت الهيئة عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم الخميس ١٧ وحتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا؛ عدا اليوم الأخير حتى ٢ عصرا.
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