برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن الإجراءات التى أعلنت عنها وزارة الصحة لمنع الإصابة بفيروس كورونا فى المدارس ضرورية ، كما أنها تعتبر مسئولية مشتركة بين وزارتى الصحة والتعليم.









وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من تشديد الرقابة من جانب وزارة التعليم على المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.









وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان : على المسئولين عن المدارس تنفيذ التعليمات بشدة قبل دخول فصل الخريف ، خاصة أن زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا تكون فى الخريف والشتاء.









كانت وزارة الصحة أعلنت خلال مؤتمر اليوم بشأن الدراسة خلال فترة كورونا عن ١٠ قواعد ذهبية حتى لا يتعرض الطلاب للإصابة بعدوى فيروس كورونا.









وجاءت أبرز النقاط متمثلة في الحرص على غسل الأيدي بشكل مستمر وترك مسافات بينية وممارسة الرياضة.









ونستعرض العشر نقاط:





أولا: ممارسة التمارين الرياضية

ثانيا: التهوية الطبيعية

ثالثا: لا للمصافحة والعناق والتقبيل

رابعا: البعد عن الأماكن المزدحمة

خامسا: تناول أطعمة صحية وأخذ قسط وفير من النوم

سادسا: في حال وقوف الطلاب في الطابور الصباحي يراعى التباعد الجسدي بمسافة آمنة

سابعا: احرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بك

ثامنا: اترك مسافة للأمان

تاسعا: اغسل يديك بالماء والصابون بشكل مستمر

عاشرا: لا تلمس حرف السلالم والأسطح إلا للضرورة