باحث سوداني: الفيضانات الكارثة الأكبر في تاريخ الدولة.. فيديو

قال ضياء الدين بلال رئيس تحرير جريدة السوداني أن منسوب النيل تراجع، وتراجعت معه المخاطر المترتبة على الفيضانات في السودان.





وأضاف بلال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن كارثة فيضانات السودان تعد الأكبر في الريخ البلاد، مشيرا إلى أن السودان تعرض لفيضانات عامي 1946 و1988.





وتابع رئيس تحرير جريدة السوداني أن الأزمة الحالية تسببت في إلحاق الضرر بنصف مليون مواطن بالإضافة إلى وفاه 100 شخص.



