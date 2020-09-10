AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث سوداني: الفيضانات الكارثة الأكبر في تاريخ الدولة.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:03 م
فيضانات السودان
فيضانات السودان
Advertisements
محمود محسن
قال ضياء الدين بلال رئيس تحرير جريدة السوداني أن منسوب النيل تراجع، وتراجعت معه المخاطر المترتبة على الفيضانات في السودان.

وأضاف بلال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن كارثة فيضانات السودان تعد الأكبر في الريخ البلاد، مشيرا إلى أن السودان تعرض لفيضانات عامي 1946 و1988.

وتابع  رئيس تحرير جريدة السوداني أن الأزمة الحالية تسببت في إلحاق الضرر بنصف مليون مواطن بالإضافة إلى وفاه 100 شخص.

وأشار بلال إلى أن الفيضانات ستساهم فى انتشار الامراض، مؤكدا أن المنظومة الصحية فى السودان تضررت بشكل كبير من وباء كورونا وانهيار كامل في المنظومة خلال الفترة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمدوك بعد عودته من جوبا: اتفاق السلام يؤسس لدولة سودانية جديدة

ارتفاع كبير فى مناسيب النيل بالسودان.. وانهيار 24 ألفا و582 منزلا

مشاهد جديدة لـ فيضانات السودان المدمرة ..فيديو

مناسيب النيل غير مسبوقة.. صحفي سوداني : أكثر من 100 شخص قتلوا في الفيضانات.. فيديو

لو جالك الطوفان حط ابنك فوق كتفك.. قصة الصورة الأشهر في فيضانات السودان

الفيضانات تغرق شوارع السودان وتشرد الآلاف.. صور

ترشيحاتنا

تركيا تعلن استعدادها للتفاوض مع اليونان والاتحاد الأوروبي

الابتسامة تعود إلى وجه مؤمن زكريا خلال زيارته للنادي الأهلي.. شاهد

سيدة قطار المنصورة لـ صدى البلد: صِعِب عليا العسكري.. ووزير الدفاع شكرني

انتقامها بشع| نهال عنبر تحكي حادثة غريبة وقعت لعروس يوم زفافها

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

أستاذ تخطيط عمراني : فكرة الكحول ظهرت لأول مرة في الإسكندرية

AdvertisementS

الأهلي يسلم مؤمن زكريا تعاقده كاملا

اخبار سارة لأصحاب المعاشات.. استخراج كارت ميزة مجانًا وبعائد يومي

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

مجازاة ونقل وغرامة وتحليل مخدرات| نتائج التحقيقات مع المتجاوزين بحق المجند

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

مجلس النواب.. جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الداخل 23 و24 نوفمبر

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

بعد التأجيل.. موعد مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسيتها في منزل يحترق.. طفلة 3 أعوام تصارع الموت بسبب جدتها المخمورة

دون أدوية.. أفضل طرق العلاج المنزلية للتحكم في الكوليسترول

دراسة حديثة تحذر من نقل القطط لفيروس كورونا بشكل قوى