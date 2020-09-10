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رياضة

أسوان يتقدم بهدف أمام الإنتاج الحربي في الشوط الأول

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:15 م
اسوان
اسوان
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عبدالله هشام
تقدم فريق أسوان علي منافسه الانتاج الحربي بهدف دون رد في الشوط الاول من المباراة المقامة حاليا علي ملعب السلام "استاد الاهلي" ضمن منافسات الجولة ال26 من بطولة الدورى الممتاز . 

وجاء الهدف عن طريق محمد اسماعيل في الدقيقة 10 من عمر المباراة 

ودخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: علاء سلامة - محمد بازوكا - محمود البدري - أحمد شديد قناوي

الوسط: محمد عادل - إبراهيم عبد الخالق - غنام محمد

الهجوم: محمد فييرا - أمادو نياس  - محمد رجب

وجاء تشكيل اسوان لمواجهة الانتاج الحربي كالتالي : 

مسعد عوض -  محمود نعيم - إبراهيم القاضي - محمد جابر -  طارق أبوالعز - هيثم الفيل - محمد اسماعيل - احمد عامر - محمد المرسي - ابراهيم جلال - كريم الطيب

جدير بالذكر ان فريق الإنتاج الحربي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.
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