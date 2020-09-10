أستاذ تخطيط عمراني : فكرة الكحول ظهرت لأول مرة في الإسكندرية

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن الدكتور مصطفى مدبولى أثناء حديثة أمس بخصوص الاعتداء على الأراضى الزراعية، قام بتكرار كلمة "أهالينا".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مانشيت" المذاع على قناة أكسترا نيوز، أن رئيس الحكومة أكد أنه لن يتم هدم منزل به سكان، وهذا القرار يخرس أكاذيب الاعداء.





ولفت إلى أن الاعتداء على الأراضى الزراعية فى الفترة الأخير، كان بكثرة، ولذلك تدخلت الدولة لوقف هذا النزيف.

وأشار إلى أن فكرة الكحول ظهرت فى عام 2011 وذلك خلال ثورة 25 يناير و أن هذا الأمر ظهر لأول مرة فى الاسكندرية.

وأوضح أن مالك الشقة عندما يتقدم لـ التصالح هو المستفيد من قانون التصالح وأكد أن الدولة مقبلة على الأسلوب الرقمي وكل شقة سيكون لها رقم خاص بها.