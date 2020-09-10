بطلة واقعة قطار المنصورة: العسكرى كان عايز ينزل حفاظا على كرامته..فيديو





وأوضحت "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"،قائلة:" بعد حدوث المشكلة تدخلت لأني تخيلت "الجندي" ابنى، إهانة كبيرة أما تنزل عسكرى لابس بدلة جيش بلدك وبيسهر على حمايتك".











وتابعت صفية إبراهيم:" أن الجندي كان يتحدث مع الكمسارى بكل أدب واحترام، وكان يريد النزول حفاظا على كرامته".









ولفتت إبراهيم إلى أن الجندي أصر على إعادة ثمن التذكرة لها بعد دفعها له.









وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.





وقالت إن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.





وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.



كشفت السيدة صفية إبراهيم بطلة واقعة قطار المنصورة تفاصيل الواقعة وسبب تدخلها لحماية الجندى.