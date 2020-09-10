AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنيدي وفلوكس و وفاء عامر.. نجوم الفن يساندون سيدة القطار

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:49 م
وفاء عامر
وفاء عامر
Advertisements
نبيل العدوي
خطف مقطع مصور ظهرت فيه سيدة تدافع عن مجند بالقوات المسلحة الأنظار، وتعاطف معها عدد كبير من نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي، ومن ثم نجوم الفن.

محمد هنيدي

نشر محمد هنيدى صورة سيدة القطار من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك "


وكتب هنيدى "تحيه للست الجميلة اللي فكرتني بوالدتي، وقفتها وجدعتنها على شاب شافته زي ابنها زي ما امهاتنا كلها كانت بتعمل"



وفاء عامر

وأشادت الفنانة وفاء عامر بشهامة سيدة القطار التي دافعت عن مجند بالجيش امام كمساري أحد القطارات ودفعت له أجرة الركوب والغرامة لعدم وجود مال كاف معه. 


ونشرت وفاء عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للسيدة وعلقت قائلة :"الست العظيمة دي هي الي دفعت التذكرة للعسكري و رفضت اهانته الست دي لازم تتكرم مش لانها دفعت بس للعسكري لانها انسانة و عندها قلب و عملت زي ما ربنا اوصانا " و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة" صدق الله العظيم". 

واضافت وفاء عامر: " تحية لكل سيدة محترمة لها قلب يشعر ان الله يكرم من يكرم ضيف علي الارض فما بالكم من خير اجناد الأرض لو اعرف مكانها او تليفونها و الله اروح لها ابوس ايدها الي دفعت و حتنور يوم القيامة لانها جبرت خاطر ربنا يجبر خاطرها فخورة اني امرأة فخورة اني مصرية فخورة بكل نساء مصر.. تحيا الارض الطيبة التي يعيش عليها نساء مصر تحيا جمهورية مصر العربية".

ريهام سعيد

أشادت الإعلامية ريهام سعيد  بشهامة سيدة القطار التي دافعت عن مجند بالجيش أمام "كمساري أحد القطارات" ودفعت له أجرة الركوب والغرامة لعدم وجود مال كاف معه. 


ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للسيدة وعلقت قائلة "طول عمري بقول تحيا مصر ويقولوا بتطبلي. حافضل اقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر . تحيا مصر بشعبها . الست دي هي مصر الي انا شفتها وعشت معاها . هما دول الي انا عشت بتمني افضل في خدمتهم طول العمر. الست دي هي مصر . بحبك يا مصر وبحترمك وبقدرك وحافضل طول عمري اقول تحيا مصر ". 


أحمد فلوكس

أشاد أحمد فلوكس بشهامة سيدة القطار التي دافعت عن مجند بالجيش أمام كمساري أحد القطارات ودفعت له أجرة الركوب والغرامة لعدم وجود مال كاف معه. 

ونشر أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للسيدة وعلق عليها قائلا: "عظيمات مصر من أنجبن رجال مصر #سيدة_القطار". 


وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.


وقالت إن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكاء وفاء عامر على رحيل الفنانة رجاء الجداوي.. فيديو

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

صفية إبراهيم أبو العزم.. سيدة القطار ست بـ 100 راجل.. رفضت إهانة الزى العسكري.. ونشطاء التواصل: أغنى من ناس كتير معاها ملايين

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

جدعنة الست صفية.. وزير النقل يعتذر للمجند فى واقعة القطار.. والقوات المسلحة: المرأة المصرية أصيلة .. وصاحبة الواقعة: قلبى وجعنى على العسكرى

عظيمات مصر.. أحمد فلوكس يشيد بسيدة القطار بعد موقفها في واقعة المجند والكمساري

ترشيحاتنا

الأهلي يسلم مؤمن زكريا تعاقده كاملا

كارتيرون يعلن عن تشكيل الزمالك للقاء سموحة

مصادر: مؤمن زكريا يحضر مران الأهلي بالتتش

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

صفية إبراهيم أبو العزم.. سيدة القطار ست بـ 100 راجل.. رفضت إهانة الزى العسكري.. ونشطاء التواصل: أغنى من ناس كتير معاها ملايين

دون أدوية.. أفضل طرق العلاج المنزلية للتحكم في الكوليسترول

AdvertisementS

اخبار سارة لأصحاب المعاشات.. استخراج كارت ميزة مجانًا وبعائد يومي

الأهلي يسلم مؤمن زكريا تعاقده كاملا

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

مجازاة ونقل وغرامة وتحليل مخدرات| نتائج التحقيقات مع المتجاوزين بحق المجند

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

مجلس النواب.. جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الداخل 23 و24 نوفمبر

سيدة قطار المنصورة لـ صدى البلد: صِعِب عليا العسكري.. ووزير الدفاع شكرني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخس؟

نسيتها في منزل يحترق.. طفلة 3 أعوام تصارع الموت بسبب جدتها المخمورة

دون أدوية.. أفضل طرق العلاج المنزلية للتحكم في الكوليسترول