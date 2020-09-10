أحمد الشيخ يدعو لـ مؤمن زكريا بالشفاء

نشر أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي صورة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك "جمعته باللاعب مؤمن زكريا .





وكتب الشيخ من خلال الصورة معلقًا :"فرحتنا بوجودك وسطينا ما بالك فرحتنا هتكون إزاى برجوعك للملعب تانى اللهم إشفى عبدك الفقير مؤمن زكريا".





وكان قد وجه مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهازين الفني والإداري، وزملائه اللاعبين، وذلك على هامش حفل تكريمه اليوم، قبل المران الجماعي للفريق.





وقال مؤمن إن الأهلي لم يتخلَ عنه، وإن مجلس إدارة النادي لم يتأخر لحظة عن دعمه والوقوف إلى جواره، وإن تكريمه اليوم ووجوده في بيته وبين زملائه اللاعبين تأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة التي تجمع النادي الأهلي بأبنائه.





وكان جهاز الكرة بالفريق الأول حرص اليوم على تكريم مؤمن زكريا والاحتفاء به، وأحضر تورتة كبيرة مزينة بصورة اللاعب، وقام مؤمن بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط هتاف زملائه اللاعبين، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للاعب، لتخطي ظروفه الصحية الحالية والشفاء والعودة إلى بيته من جديد.