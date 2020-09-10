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فن

آية عقيل تخطف الأنظار بـ لوك جديد استعدادا لكليب حب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:12 م
المطربة آية عقيل
المطربة آية عقيل
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قسم الفن
نشرت المطربة آية عقيل، سيشن جديدة لها ، ظهرت فيها بلوك جديد ، استعدادا لطرح كليب "حب" خلال أيام قليلة، ولاقى اللوك الجديد إعجاب"فانز" السوشيال ميديا.


وأشارت اية عقيل ، إلى أنها تتأخر في بعض الأحيان في طرح أغنياتها ، لأنها حريصة على اختيار الكلمات واللحن ، لتقديم فن يليق بالجمهور وحتى وان كانت في اولى خطواتها ، فهي لا تتعجل في اي خطوة.


وقالت عقيل ، انها شعرت باختلاف في هذا اللوك من خلال ميك اب سناء بيوتي، وتصوير مارتن ادم ، مشيرة إلى انها اصبحت تهتم بالسوشيال ميديا في الفترة الأخيرة والتفاعل مع معجبيها ، على صفحات التواصل الاجتماعي ، بنفسها أو عن طريق ادمن صفحاتها أحمد صلاح.


وأضافت المطربة الواعدة ، إلى ان أغنيتها الجديدة ، كرهاها سنيني حققت نجاحا جيدا برغم صدورها قبل اسابيع قليلة من انتشار فيروس كورونا.
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