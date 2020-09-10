آية عقيل تخطف الأنظار بـ لوك جديد استعدادا لكليب حب





وأشارت اية عقيل ، إلى أنها تتأخر في بعض الأحيان في طرح أغنياتها ، لأنها حريصة على اختيار الكلمات واللحن ، لتقديم فن يليق بالجمهور وحتى وان كانت في اولى خطواتها ، فهي لا تتعجل في اي خطوة.









وقالت عقيل ، انها شعرت باختلاف في هذا اللوك من خلال ميك اب سناء بيوتي، وتصوير مارتن ادم ، مشيرة إلى انها اصبحت تهتم بالسوشيال ميديا في الفترة الأخيرة والتفاعل مع معجبيها ، على صفحات التواصل الاجتماعي ، بنفسها أو عن طريق ادمن صفحاتها أحمد صلاح.







