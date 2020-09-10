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من مندوب مبيعات إلى وكالة الفضاء الألمانية.. رحلة كفاح أول رائد فضاء مصري.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:05 م
أحمد فريد، أول رائد
أحمد فريد"، أول رائد فضاء مصري
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اسراء صبري
روى الإعلامي أحمد فايق قصة كفاح المصري "أحمد فريد" المصري المرشح للقب أول رائد فضاء مصري.


وتابع "فايق" خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن أحمد فريد بدأ مشواره من مندوب مبيعات حتى وصل إلى العمل في الغرفة الرئيسية  لوكالة الفضاء الألمانية، كما أنه يعد المصري والعربي الوحيد الذي يعمل في وكالة الفضاء الألمانية.


وأكد المهندس أحمد فريد، أن العمل في مجال الفضاء مثير وممتع للغاية، متابعا: مجال الفضاء والعلم الخاص به يساعد الإنسان بطرق غير مباشرة.


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