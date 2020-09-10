فرنسا تكشف حقيقة إلغاء زيارة ماكرون إلى لبنان

كشف مصدر رئاسي فرنسي لـ فضائية الحدث السعودية، اليوم الخميس، أن تاريخ المؤتمر الدولي حول لبنان في أكتوبر مرتبط بتشكيل حكومة لبنانية.









وأضاف أن العقوبات على مسؤولين لبنانيين غير مستبعدة ولن تبدأ إذا حصل تقدم بتشكيل الحكومة.









فيما أكد أن المعلومات الإعلامية عن إلغاء زيارة ماكرون إلى لبنان في ديسمبر غير صحيحة.









وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الدكتور حسان دياب أن ما حدث في مرفأ بيروت اليوم، هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعا واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع.









ودعا دياب خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون، إلى ضرورة الإسراع في التحقيق لتحديد المسؤوليات، وإعطاء إجابات واضحة على أسئلة الناس"، وفقًا لموقع "لبنان 24".









وكان حريق هائل اندلع ظهر اليوم الخميس، بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى السكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.