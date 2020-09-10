الدورى المصري.. أسوان يعبر الإنتاج الحربي بهدفين

حقق فريق أسوان الفوز علي منافسه الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب السلام "استاد الأهلي" ضمن منافسات الجولة ال26 من بطولة الدورى الممتاز.





وجاء هدف أسوان الأول عن طريق محمد اسماعيل في الدقيقة 10 من عمر المباراة ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 56 من زمن اللقاء.





ودخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: عامر عامر





الدفاع: علاء سلامة - محمد بازوكا - محمود البدري - أحمد شديد قناوي





الوسط: محمد عادل - إبراهيم عبد الخالق - غنام محمد





الهجوم: محمد فييرا - أمادو نياس - محمد رجب





وجاء تشكيل اسوان لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي :





مسعد عوض - محمود نعيم - إبراهيم القاضي - محمد جابر - طارق أبوالعز - هيثم الفيل - محمد اسماعيل - احمد عامر - محمد المرسي - ابراهيم جلال - كريم الطيب





بهذه النتيجة يصعد فريق اسوان الي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بينما توقف فريق الإنتاج الحربي عند المركز التاسع برصيد 30 نقطة.