AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدورى المصري.. أسوان يعبر الإنتاج الحربي بهدفين

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:52 م
اسوان
اسوان
Advertisements
عبدالله هشام
حقق فريق أسوان الفوز علي  منافسه الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب السلام "استاد الأهلي" ضمن منافسات الجولة ال26 من بطولة الدورى الممتاز. 

وجاء هدف أسوان الأول عن طريق محمد اسماعيل في الدقيقة 10 من عمر المباراة ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 56 من زمن اللقاء. 

ودخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: علاء سلامة - محمد بازوكا - محمود البدري - أحمد شديد قناوي

الوسط: محمد عادل - إبراهيم عبد الخالق - غنام محمد

الهجوم: محمد فييرا - أمادو نياس  - محمد رجب

وجاء تشكيل اسوان لمواجهة الإنتاج الحربي كالتالي : 

مسعد عوض -  محمود نعيم - إبراهيم القاضي - محمد جابر -  طارق أبوالعز - هيثم الفيل - محمد اسماعيل - احمد عامر - محمد المرسي - ابراهيم جلال - كريم الطيب

بهذه النتيجة يصعد فريق اسوان الي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بينما توقف فريق الإنتاج الحربي عند المركز التاسع برصيد 30 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري المصري.. الإنتاج الحربي يستعيد توازنه ويهزم سموحة 2-1

سموحة: إيقاف المستحقات المالية للاعبين بعد الهزيمة من الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي يتقدم على طنطا بهدف في الشوط الأول

باسم مرسي يقود الإنتاج الحربي للفوز علي طنطا بثلاثة أهداف

تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة أسوان في الدوري المصري

أحمد كشري يعلن تشكيل اسوان لمواجهة الانتاج الحربي

ترشيحاتنا

اخبار سارة لأصحاب المعاشات.. استخراج كارت ميزة مجانًا وبعائد يومي

بسبب الحر.. سيدة أربعينية تسقط جثة هامدة فجأة خلال نزهة صباحية

بطلة واقعة قطار المنصورة: العسكرى كان عايز ينزل حفاظا على كرامته..فيديو

الدوري الممتاز.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويسقط أمام المصري بهدف محمود وادي.. فيديو

كارتيرون يعلن عن تشكيل الزمالك للقاء سموحة

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر والقلب.. تعرف على فوائد الجوافة

فى أول ظهور.. شاهد صورة فرح حمو بيكا وزوجته

بسبب الحر.. سيدة أربعينية تسقط جثة هامدة فجأة خلال نزهة صباحية