نقلة نوعية فى تطوير التعليم فى جامعة عين شمس| تخصصات عصرية لطلاب الثانوية العامة 2020 .. برامج جديدة فى ألسن وعلوم .. وفتح باب التقديم بشعب كلية التجارة

_ لطلاب الثانوية العامة ..برامج جديدة بالسن وعلوم جامعة عين شمس

_ تجارة عين شمس تفتح باب التنسيق الداخلي بقسم باللغة الفرنسية بالشراكة مع جامعة بواتيه

_ موعد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب تجارة عين شمس









تنتهج جامعة عين شمس رؤية ورسالة جديدة في التعليم الجامعي لعمل نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر نحو الجودة والاعتماد واقتحام مجال التنافسية العالمية وتحقيق الريادة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة ومواكبة توجه دولتنا العريقة نحو التنمية المستدامة، ويأتي ذلك مع بداية ماراثون التنسيق للثانوية العامة للعام الجامعى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك تحت شعار "البرامج المميزة الجديدة الدولية" "YOUR GATE TO EXCELLENCE".









وقال الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تقدم حزمة من البرامج المميزة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بمرحلة البكالوريوس / الليسانس في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية .......... إلخ)، والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتستهدف تغيير طرق تفكير الطلاب لريادة الأعمال، وربط الخريجين بالواقع الاقتصادي والاجتماعي محليًا وعالميًا، وإعدادهم بمواصفات تواكب سوق العمل والوظائف المستقبلية، آخذة في الاعتبار قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي، وملتزمة بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات.









وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس أن تلك البرامج تقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق وذلك وفقا لمجموع الكلية المعلن على موقع التنسيق أو وفقا للحد الأدنى لقطاع الكلية على مستوى الجامعات الحكومية المصرية.









وأوضح أن تلك البرامج المميزة تتيح للطلاب تخصصات جديدة من خلال تقديم تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق، فضلا عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما دولية والأخرى من جامعة عين شمس في عدد من التخصصات، كما يتم تقديم هذه البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا، بالإضافة إلى منح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس درجة علمية مزدوجة بجميع برامجها المطروحة بالشراكة مع شركاء بألمانيا، إيطاليا والمملكة المتحدة- إنجلترا من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية، ولا يشترط السفر للحصول علي الشهادة المزدوجة.









وأعلن الدكتور عبد الفتاح سعود عن طرح الجامعة 2 برنامج جديد بنظام الساعات المعتمدة أحدهما برنامج "الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية" بكلية الألسن، والثاني برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية و التحليلية بكلية العلوم.









أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن موعد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب الكلية المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس.



وقال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة إن التقديم بشعبة اللغة الفرنسية حتي يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر وتعلن نتائج القبول يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر ، ويتم فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية يوم السبت الموافق ٥ سبتمبر حتي الخميس ١٧ سبتمبر ، وبالنسبة لشعبة اللغة الإنجليزية يتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر حتي يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر وتعلن النتائج يوم الإثنين ٢٨ سبتمبر، مع الأخذ في الاعتبار أن الطلاب المقبولين لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول.



وأوضح الدكتور خالد قدري أنه سيتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر وحتي الأول من أكتوبر، وبرنامج الشراكة مع جامعتى اوشن وكيين الأمريكيتين من يوم السبت ٥ سبتمبر حتي الأحد ١١ أكتوبر.





أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن فتح باب التنسيق الداخلي لقسم الدراسة باللغة الفرنسية (DGCI) بالشراكة مع جامعة بواتية الفرنسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٠ أغسطس الجاري وذلك للتقدم للالتحاق بالقسم للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.



وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحيث يكون التقديم أيام الأحد والاثنين والأربعاء بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الساعة الثالثة عصرًا، وذلك مع مراعاة إدارة القسم لجميع الاجراءات الاحترازية والتي حددتها ادارة الجامعة من حيث ارتداء الكمامات وضمان عدم التكدس.



مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التنسيق مشروط بتقديم خطاب مكتب التنسيق الذي يفيد ترشح الطالب وقبوله بكلية التجارة جامعة عين شمس / انتظام، وفي حالة عدم وجود هذا الخطاب فإن التقدم للقسم يظل معلقا حتي وجود ذلك الخطاب.

جدير بالذكر أن المتقدم يؤدي امتحان اللغة الفرنسية الموحد الذي ينظمه المعهد الفرنسي بالقاهرة كل عام لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بأقسام الدراسة باللغة الفرنسية بمختلف الجامعات الحكومية، وقد حدد المعهد الفرنسي موعد هذا الاختبار سواء يوم ٢٦ اغسطس الجاري او ١٤ سبتمبر المقبل، مع ملاحظة أن كل طالب لديه فرصة واحدة فقط بمعني ان كل طالب له أن يسجل لهذا الاختبار مرة واحدة في أي من الموعدين.

كما أوضحت د. ايمان عبد السلام المنسق الأكاديمي لبرنامج الشراكة مع جامعة بواتية الفرنسية ان اجتياز ذلك الاختبار يعد شرطا أساسيا للقبول بالقسم الفرنسي بالكلية، يجب ان يقوم الطالب بتسجيل اسمه في الكلية.



