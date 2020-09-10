الستر أولى في قضايا الزنا.. خالد الجندي: هذه الجريمة تسقط بالتقادم وفقا لرأي بعض الفقهاء ومينفعش تقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له وداعية: الشباب يمزحون ويخاطبون بعضهم بالشتائم.. فيديو

خالد الجندي:

مينفعش تقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له

قضايا الزنا تسقط بالتقادم على رأي بعض الفقهاء





داعية:

الشباب يمزحون ويخاطبون بعضهم بالشتائم

الستر أولى من الفضيحة فى قضايا الزنا









واصل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حلقاته بـ برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس.





وخلال حديثه، قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا أحد يضمن قبول المغفرة او التوبة او الصلاة، لافتا إلى أن الله لا يسأل عن ما يفعل.





وتابع الجندى، خلال الحلقة "مينفعش تقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لا تعتبر التوبة ضمانا للمغفرة وتضع فى بطنك بطيخة صيفى، وتعتبر ده حق مكتسب، انت تطمع وتتوسل الى الله انه يغفر لك".





وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن جرائم التحرش والاغتصاب والتنمر، لا تسقط بالتقادم، وإنما عقوبة الزنا تختلف، فقد اعتبرها بعض الفقهاء تسقط بالتقادم.





وتابع الجندى: قضايا التحرش والتنمر والاغتصاب قضايا لا تسقط بالتقادم، وذكر أن بعض الفقهاء قالوا إن الزنا يسقط بالتقادم فلو حصلت الشهادة بعد شهر مثلا من الواقعة يخلى سبيل الزاني فورا.





وأشار إلى أن القاضي لا يسارع في إقامة الحد لو اجتمع الشهود الأربعة وأقروا بشهادتهم، وإنما يطبق حديث النبي الذي يقول فيه "ادرأوا الحدود بالشبهات".





من جانبه، قال الدكتور عبدالشافى الشيخ، الداعية الإسلامى، إن البعض يقع فى أمر يعتبرونه هينا، وهو عند الله عظيم وقد يوصل صاحبه إلى النار، مستشهدا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، أفضل من طاعة أورثت عزا واستكبارا".





وأضاف الشيخ، أن الشباب صاروا اليوم يمزحون بالشتائم الموجهة للأب والأم، لدرجة أنهم لا يخاطبون بعضهم البعض إلا بالشتائم.





واستشهد بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم ، الذي يقول فيه "إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالى مَا يُلقِي لهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّه بهَا دَرَجاتٍ، وَإنَّ الْعبْدَ لَيَتَكلَّمُ بالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعالى لا يُلْقي لهَا بَالًا يهِوي بهَا في جَهَنَّم" رواه البخاري.





وحذر الداعية، من الاستهانة بما يخرج من اللسان ومجالس الغيبة والنميمة وعدم اجتناب ما نهى الله عنه.





وقال الشيخ هانى تمام، الداعية الإسلامي، إن الإسلام يحذر فقط بالحدود الشرعية، حتى لا يقترب المرء من هذه الأمور الخطيرة، منوها أن الإسلام لا يتمنى إقامة الحدود.





وأضاف تمام، أن الإسلام يبحث مخرجا للشخص حتى لا يقيم عليه الحد، فمثلا حد الزنا، يقع بالإقرار أو البنية، فرغم هذا فالدين تشدد فى هذه الأمور، حتى يكون الأساس فى القضية الستر وليس الفضيحة، فالستر أولى عند الكثير من العلماء.