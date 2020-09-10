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برلمان

تفاصيل احتفال تنسيقية الأحزاب برأس السنة المصرية 6262

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:06 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
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عبد الرحمن سرحان
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون الثقافي الأول للجنة الثقافة والإبداع، بمقر التنسيقية اليوم الخميس، لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262).


أدارت الجلسة، الإعلامية نشوى الشريف، عضو التنسيقية،  بحضور رامي عبدالباقي، عضو اللجنة، والدكتور محمد غنيم، عضو التنسيقية، وأحمد فتحي فرج الله، عضو التنسيقية، كما شارك من خارج التنسيقية الدكتور سامي حرك.


من جانبها، قالت الإعلامية نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أعرق دولة عرفها تاريخ وأنها الدولة الأكثر حبا لأبنائها، مضيفة أن التنسيقية تنظم اليوم الصالون الثقافى الأول للجنة الثقافة والإبداع، وجلسة لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262).


وقال الدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب خلال كلمة له فى الصالون، إن التنسيقية منذ تأسيسها تهتم بجميع المحافل التى ترسخ الهوية الوطنية لدى النشء واحياء التراث الثقافى والتاريخى، مضيفا أن الفترة القادمة سيكون هناك زيارات للمتاحف وتعريف الاطفال بالمدارس بالسنة المصرية.


وأشار غنيم إلى أن من حق الاطفال والشباب أن يستفيدوا من عظمة الأجداد بالتاريخ، متابعا :" أنا فخور انى عضو بالتنسيقية ".


والسنة المصرية سنة نجمية شمسية، ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية، هي ظهور النجم "سبدت" مع شروق الشمس مرة واحدة فـ السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام، يوم الجمعة 11 سبتمر الجاري.


ويزور عدد من أعضاء التنسيقية، المتحف المصري بميدان التحرير، يوم الجمعة من الساعة الثانية للساعة الرابعة عصرا، صحبة مرشد سياحي لشرح الحضارة المصرية القديمة، وللترويج للسياحة في مصر.
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