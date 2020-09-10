حريق وانتخابات وقضية رأي عام .. 5 أحداث أشعلت الخميس (تغطية خاصة)

امتلأت ساعات اليوم الخميس بمجموعة من الأحداث الحافلة ، والمؤتمرات الهامة على مدار اليوم ، والتي قدم لها موقع صدى البلد الإخباري تغطية خاصة ومميزة لها بعدة لقاءات وفيديوهات وأخبار متنوعة .





وكانت القضية الأبرز اليوم قد أشعلها فيديو تم تداوله على السوشيال ميديا ظهر فيه رئيس قطار يعامل مجند بطريقة مهينة بسبب ثمن التذكرة ، وتصدرت المشهد سيدة مصرية أصيلة تدخلت للدفاع عن المجند ورفض نزوله من القطار ودفعت من مالها الخاص ثمن الذكرة، الأمر الذي دفع المجتمع المصري ، والمؤسسات الرسمية للدولة للاحتفاء بها وبموقفها المشرف .





فيما قامت وزارة النقل من جانبها بخصم 65 يوما من رئيس و كمسري القطار ، وتم نقلهما للبضائع ، وتم تحرير محضر لهما لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.





وأجرى صدى البلد لقاء مع السيدة صفية التي أصبحت أيقونة لكل سيدات وأمهات مصر ، ونستعرض التغطية الكاملة لهذه القضية كالتالي :

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

وزير النقل يقرر تحويل رئيس ومشرف قطار المنصورة للكشف الطبي "مخدرات ونفسيًا"

لقاء صدى البلد مع سيدة القطار ( فيديو )





حدث آخر أثار الدهشة والغضب يوم تمثل في اندلاع حريق ضخم جديد في مرفأ بيروت ، بينما لازالت جراح الانفجار الأول لم تهدأ ، الرئيس اللبناني ميشال عون، قال في تصريحات له إن حريق اليوم في مرفأ بيروت والذي اندلع في مستودع يخزن فيه حصصا غذائية، قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال.





وقدم صدى البلد تغطية خاصة للحريق كالتالي :

خطأ تقني أو جهل أو إهمال.. الرئيس اللبناني يطالب بمعرفة أسباب حريق المرفأ

حريق هائل في مرفأ بيروت ( فيديو )

حريق المرفأ حرّك المواجع.. سعد الحريري: بيروت تختنق بدخان الإهمال





شهد اليوم أيضا انعقاد عدد من المؤتمرات الهامة ، على رأسها مؤتمر وزارتي الصحة ، والتعليم ، للإعلان عن خطة عودة العام الدراسي الجديد ، وما هي الاجراءات التي سيتم الالتزام بها للحفاظ على صحة طلاب المدارس ومنع انتشار فيروس كورونا .

تغطية خاصة لمؤتمر عودة الدراسة .. فيديو

خلال مؤتمر لوزيري الصحة والتعليم لاستعراض خطة الحد من انتشار فيروس كورونا في المدارس.. زايد: تحديد القواعد الذهبية العشر للوقاية من الأمراض المعدية.. وشوقى: إجراءات لسلامة الطلاب والمعلمين

طارق شوقي: نشهد نقلة نوعية حضارية كبيرة في مجالي الصحة والتعليم.. وأقدم رسالة طمأنينة لأولياء الأمور بشأن العام الجديد

وزيرة الصحة تكشف نسب إصابة الأطفال بـ كورونا.. وتوضح خطة الوزارة بشأن استقبال العام الدراسى الجديد





أيضا و خلال مؤتمر هام أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجارى على أن يبدأ راغبو الترشح بدء الفحوصات الطبية من اليوم.

ونستعرض التغطية المقدمة من صدى البلد للمؤتمر كالتالي :

الهيئة الوطنية تعلن موعد التصويت فى انتخابات مجلس النواب

شاهد إعلان مواعيد انتخابات مجلس النواب .. ( فيديو )





ومن جهة أخرى أثار موقف النادي الأهلي مع اللاعب مؤمن زكريا بشأن تكريمه و منحه مستحقاته كاملة سعادة وفرحة جماهير الكرة المصرية ، وتم تداول الصور الخاصة بهذا التكريم على نطاق واسع حيث احتفت بها صفحات السوشيال ميديا ..

الابتسامة تعود إلى وجه مؤمن زكريا خلال زيارته للنادي الأهلي.. شاهد

استقبال أسطورى غير مسبوق من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا



