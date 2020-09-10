الإصلاح والنهضة يشكل لجنة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب

اجتمع المكتب السياسي لحزب الإصلاح والنهضة برئاسة السيد هشام مصطفى عبد العزيز لمناقشة مشاركة الحزب في انتخابات مجلس النواب في ضوء الجدول الزمني الذي أعلنه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمبنى ماسبيرو مساء اليوم.









وقرر المكتب السياسي بحزب الإصلاح والنهضة تشكيل لجنة للانتخابات تتولى حصر المرشحين وتحديد المقاعد والدوائر التي يمكن أن يدفع فيها بمرشحين للحزب، برئاسة السيد فريد مناع الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة.









وكلف المكتب السياسي لجنة الانتخابات بتلقي طلبات الترشح من داخل وخارج الحزب لتوسيع فرصة المشاركة وتقديم نماذج وطنية حقيقية قادرة على تمثيل الحزب وتحقيق أهدافه وبرامجه داخل مجلس النواب المصري.