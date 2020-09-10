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مرأة

4 فيتامينات تحتاجها الحامل.. تعرفي علي الأغذية التي تحتوي عليها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تحتاج المرأة الحامل الي عدة فيتامينات لايجب تجاهلها ولذلك قدمت الدكتورة سهام سوقية استاري التغذية العلاجية قائمة بالفيتامينات المطلوبة خلال الحمل :
معظم الفيتامينات والعديد من المعادن تلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الحامل خلال فترة الحمل ..والجنين أيضا 
سنتحدث عن بعض أهم الفيتامينات والمعادن المهمة 
فيتامينD  :
مصادره :
البيض / الحليب و الالبان و مشتقاتهم / الزبدة / الفطر / عصير البرتقال / الاسماك 
.
حمض الفوليك :: يطلب منذ بداية حملها إلى نهاية الشهر الثالث 
مصادره :: الهليون / السبانخ / البروكلي / الحمضيات / البقوليات / المكسرات / البامية / القرنبيط / الشمندر / الذرة 

تحتاج الحامل إلى :
🔶الحديد :  مصادره :
الكبدة / اللحم الاحمر / الشمندر / البقوليات  / صفار البيض / الحبوب الكاملة / السبانخ / العدس 
وتحتاج المرأة الحامل إلى 27mg في اليوم  

🔶الكالسيوم :  
مصادره :
الحليب و اللبن ومشتقاتهم 
الخضار ( مثل الملفوف، البركلي والبامية ).
الصويا.
الطحالب البحرية والمأكولات البحرية المختلفة.
المكسرات والبذور.
البقوليات.
الطحينية .
وتحتاج المرأة الحامل الى  : 1000mg

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